Молочный завод в Ростовской области испытывал продукцию в придуманной лаборатории

Предприятие изготовляет масло «Традиционное» и «Крестьянское», а также молоко ультрапастеризованное от 1% до 6%. На эту продукцию завод оформил необходимую декларацию.
Документы были выданы на основании протоколов испытаний от московской лаборатории «Атмосфера». Но по адресу регистрации ее не оказалось.
Теперь лаборатория попала в список фантомных. А эту ситуацию управление взяло под контроль.
Ранее фантомное предприятие производило для области мясную и молочную продукцию, которые не соответствовали требованиям безопасности.