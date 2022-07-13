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Молочный завод в Ростовской области испытывал продукцию в придуманной лаборатории

13 июля 14:24
Фото: 1MI
В Ростовской области выявили нарушения при проверке работы предприятия «Морозовское молоко», предупредило управление Россельхознадзора.

Предприятие изготовляет масло «Традиционное» и «Крестьянское», а также молоко ультрапастеризованное от 1% до 6%. На эту продукцию завод оформил необходимую декларацию.

Документы были выданы на основании протоколов испытаний от московской лаборатории «Атмосфера». Но по адресу регистрации ее не оказалось.

Теперь лаборатория попала в список фантомных. А эту ситуацию управление взяло под контроль.

Ранее фантомное предприятие производило для области мясную и молочную продукцию, которые не соответствовали требованиям безопасности.

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