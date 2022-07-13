Московского мундепа Яшина отвезли в полицейское отделение

Как сообщает iz.ru, в отношении Яшина возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских войск. Об этом рассказал его адвокат.
Ответственность по данной статье – штраф до 5 млн рублей или 10 лет лишения свободы. Другой адвокат Яшина заявил, что обвинение мундепу выдвинут 13 июля. Тогда же станет известно какую меру наказания запросит обвинение.
Защитники мундепа сообщили, что накануне они отказались от следственных действий из-за того, что было позднее время.
Напомним, 29 июня Мосгорсуд оставил в силе админарест Яшина (15 суток), за неповиновение полиции. Наряд полиции остановил мундепа и попросил предъявить документы. В ответ тот начал вести себя неадекватно, в том числе хватать правоохранителей за форму.