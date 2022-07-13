Московского мундепа Яшина отвезли в полицейское отделение

Напомним, 29 июня Мосгорсуд оставил в силе админарест Яшина (15 суток), за неповиновение полиции. Наряд полиции остановил мундепа и попросил предъявить документы. В ответ тот начал вести себя неадекватно, в том числе хватать правоохранителей за форму.