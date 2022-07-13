rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Московского мундепа Яшина отвезли в полицейское отделение

13 июля 08:55
Фото: pxhere.com
Мундеп Красносельского района Илья Яшин доставлен в полицейское отделение после обыска в его московской квартире.

Как сообщает iz.ru, в отношении Яшина возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских войск. Об этом рассказал его адвокат.

Ответственность по данной статье – штраф до 5 млн рублей или 10 лет лишения свободы. Другой адвокат Яшина заявил, что обвинение мундепу выдвинут 13 июля. Тогда же станет известно какую меру наказания запросит обвинение.

Защитники мундепа сообщили, что накануне они отказались от следственных действий из-за того, что было позднее время.

Напомним, 29 июня Мосгорсуд оставил в силе админарест Яшина (15 суток), за неповиновение полиции. Наряд полиции остановил мундепа и попросил предъявить документы. В ответ тот начал вести себя неадекватно, в том числе хватать правоохранителей за форму.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00