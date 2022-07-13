Подрядчика строительства моста на Малиновского в Ростове оштрафовали на 37 млн рублей

Согласно данным картотеки дел, в феврале 2022 года Арбитражный суд Ростовской области получил иск от ООО «Ростовавтомост» и АО «РОСТОВАВТОМОСТ», которые пытались признать незаконным и отменить постановление УФАС региона. Речь шла о решении по делу о сговоре между Минтранспорта Ростовской области, ростовской администрацией и подрядчиком АО «Ростовавтомост», доказанном надзорным органом. Тогда сообщалось, что власти вели переговоры с потенциальным подрядчиком, меняя документацию тендера таким образом, чтобы создать преимущественные условия для участника, ставшего исполнителем контракта на 2,2 миллиарда рублей. После заседаний суда компанию было решено оштрафовать более чем на 150,1 миллиона рублей.