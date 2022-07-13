Подрядчика строительства моста на Малиновского в Ростове оштрафовали на 37 млн рублей

Согласно данным картотеки дел, в феврале 2022 года Арбитражный суд Ростовской области получил иск от ООО «Ростовавтомост» и АО «РОСТОВАВТОМОСТ», которые пытались признать незаконным и отменить постановление УФАС региона. Речь шла о решении по делу о сговоре между Минтранспорта Ростовской области, ростовской администрацией и подрядчиком АО «Ростовавтомост», доказанном надзорным органом. Тогда сообщалось, что власти вели переговоры с потенциальным подрядчиком, меняя документацию тендера таким образом, чтобы создать преимущественные условия для участника, ставшего исполнителем контракта на 2,2 миллиарда рублей. После заседаний суда компанию было решено оштрафовать более чем на 150,1 миллиона рублей.
Однако подрядчик «Ростовавтомост» обратился в суд, чтобы оспорить свой штраф и потерпел неудачу, а иск остался без удовлетворения.
После этого организация обратилась в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, и дело приняли к судебному разбирательству.
На последнем заседании 22 июня представители «Ростовавтомост» привели доводы, что штраф в размере 150,1 миллиона рублей является несоразмерным правонарушению.
«В обоснование заявленного ходатайства было указано, что с учетом выполнения работ по контракту без нарушения и сдачи объекта в установленные сроки, а также отсутствия общественно опасных последствий сумма штрафа несоразмерна. Ранее общество не привлекалось за аналогичные правонарушения», — сказано в материалах дела.
Они также попросили учесть, что АО «Ростовавтомост» является градообразующим предприятием и единственной организацией, занятой строительством мостов в регионе, а также работодателем более чем для 1,5 тысячи жителей Ростовской области. Представители организации настаивали, что 150 миллионов штрафа приведут организацию к банкротству, а, значит, увольнению всех сотрудников, поскольку компания просто не располагает необходимым объемом средств.
«Коллегия считает необходимым отметить, что применение меры административного наказания в виде штрафа к обществу не должно носить неоправданно карательный характер, не соответствующий тяжести правонарушения и степени вины лица, привлеченного к ответственности», — сказано в сопроводительных материалах.
В конечном итоге по решению суда штраф компании был сокращен ровно на 75% — до 37,5 миллиона рублей. Постановление вышло 12 июля и может быть обжаловано в течение двух месяцев.