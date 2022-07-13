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Ростовская полиция отреагировала на скандальную историю с кражей денег из банкомата

13 июля 10:18
Фото: Яндекс.Карты
Уголовное дело, в рамках кражи денег из банкомата в Ростове, возбудили следователи ОРП на ТО ОП № 7 УМВД России по Ростову, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что речь идет об обращении в редакцию RostovGazeta инвалида второй группы, ростовчанки Ольги Черкасовой. Ее обвиняли в снятии денег из банкомата с чужого банковского счета. Свою вину Черкасова не признала. Но, испугавшись за судьбу ребенка из-за грозящего срока, постаралась урегулировать проблему. Она рассказала, как договорилась с «пострадавшим», и якобы вернула ему деньги в кабинете следователя.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сегодня прокомментировали ситуацию, сообщив, что СО ОРП возбуждено в отношении неустановленного лица уголовное дело на ТО ОП № 7 УМВД России по городу Ростову-на-Дону.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего преступление», - подчеркнули в пресс-службе МВД Ростовской области.

Фото: 1MI

Там же добавили, что по результатам следственных действий будут приняты необходимые процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.

Однако Черкасова добавляет, что еще одной проблемой является несоответствие ожидаемого ею остатка на счете своей банковской карты.

«А банк не предоставляет мне информацию об остатке средств на 3 сентября 2021 года», - говорит Черкасова.

Редакция RostovGazeta направляла в банк официальный запрос. На момент публикации статьи ответ до сих пор не получен.

Ранее RostovGazeta сообщала, как мужчину без ног, вынудили ползти в больницу.

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