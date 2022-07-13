Ростовская полиция отреагировала на скандальную историю с кражей денег из банкомата

Напомним, что речь идет об обращении в редакцию RostovGazeta инвалида второй группы, ростовчанки Ольги Черкасовой. Ее обвиняли в снятии денег из банкомата с чужого банковского счета. Свою вину Черкасова не признала. Но, испугавшись за судьбу ребенка из-за грозящего срока, постаралась урегулировать проблему. Она рассказала, как договорилась с «пострадавшим», и якобы вернула ему деньги в кабинете следователя.