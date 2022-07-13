«Самый жгучий васаби в мире»: в Таганроге в третий раз сгорел суши-бар «Самурай»

В пресс-службе ведомства рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 7.53 мск утром среды, 13 июля. В Таганрога на Лесной бирже, 18в, вспыхнул павильон по продаже суши и роллов. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров, а ликвидировать огонь удалось к 9.23 мск. В ведомстве сообщили, что к работам по тушению огня привлекли пять единиц спецтехники и 16 пожарных.