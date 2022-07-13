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«Самый жгучий васаби в мире»: в Таганроге в третий раз сгорел суши-бар «Самурай»

13 июля 09:49
Фото: Яндекс.Карты
В Таганроге утром 13 июля произошел пожар в суши-баре «Самурай», об этом сообщили в УМЧС Ростовской области.

В пресс-службе ведомства рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 7.53 мск утром среды, 13 июля. В Таганрога на Лесной бирже, 18в, вспыхнул павильон по продаже суши и роллов. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров, а ликвидировать огонь удалось к 9.23 мск. В ведомстве сообщили, что к работам по тушению огня привлекли пять единиц спецтехники и 16 пожарных.

В этот же день в соцсетях появились комментарии встревоженных горожан.

Если не ошибаюсь, это здание горит периодически, не пора там пожнадзору поработать?», — спросили таганрожцы, раздосадованные пожаром в заведении общепита.

«Там что-то уже не в первый раз горит. Может, пиромана проще выявить, чем ездить постоянно?», — спросили горожане.

«Третий раз горит», — подтвердил один из местных жителей, добавив, что последний пожар произошел три года назад.

А вот другие комментаторы не удержались от шуток.

«Видимо, там самый острый соус васаби в мире», — назвал предполагаемую причину один из читателей.

«Кто-то заказал слишком острый wok», — пошутил другой таганрожец.

Ранее ростовчан предупредили о высокой пожароопасности 13 июля.

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