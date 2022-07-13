«Самый жгучий васаби в мире»: в Таганроге в третий раз сгорел суши-бар «Самурай»

В пресс-службе ведомства рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 7.53 мск утром среды, 13 июля. В Таганрога на Лесной бирже, 18в, вспыхнул павильон по продаже суши и роллов. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров, а ликвидировать огонь удалось к 9.23 мск. В ведомстве сообщили, что к работам по тушению огня привлекли пять единиц спецтехники и 16 пожарных.
В этот же день в соцсетях появились комментарии встревоженных горожан.
“Если не ошибаюсь, это здание горит периодически, не пора там пожнадзору поработать?», — спросили таганрожцы, раздосадованные пожаром в заведении общепита.
«Там что-то уже не в первый раз горит. Может, пиромана проще выявить, чем ездить постоянно?», — спросили горожане.
«Третий раз горит», — подтвердил один из местных жителей, добавив, что последний пожар произошел три года назад.
А вот другие комментаторы не удержались от шуток.
«Видимо, там самый острый соус васаби в мире», — назвал предполагаемую причину один из читателей.
«Кто-то заказал слишком острый wok», — пошутил другой таганрожец.