СКЖД предложила ростовчанам съездить в Ейск за 7,9 тысячи рублей

Горожанам объявили, что на выходных 16 и 17, а также 23 и 24 июля ростовчане смогут посетить Ейск.
Поезд из Ростова в Ейск отбывает в субботу в 6.45 мск, чтобы прибыть в 9.56, а обратно туристы отправляются в воскресенье в 17.45 мск с прибытием в Ростов через три часа.
В рамках тура гости Ейска смогут поехать на Должанскую косу, побывать на трехчасовой экскурсии на казачьем подворье, автобусно-пешеходной экскурсии по городу с гидом, посетить музей Ивана Поддубного и отдохнуть на городском пляже.
Однако пользователи соцсетей не оценили предложение для туристов.
«900 рублей проезд туда-обратно. 1000 ночь в гостишке 0.5 звезды. А 6000 за что?», — спросили пользователи соцсетей.
«А с каких пор отдых в Должанке стал платным? Ну ладно, ещё экскурсии по 500 рублей. Все равно жирный навар остаётся», — поддержали комментатора другие читатели предложения.
«Очень дорого! Ладно бы в Крым… Сам поедешь — дешевле будет значительно», — согласились другие жители Ростовской области.