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СКЖД предложила ростовчанам съездить в Ейск за 7,9 тысячи рублей

13 июля 10:11
Фото: Игорь Г. / Яндекс.Карты
Ейск
В Ростове жителям предложили поехать на выходные в Ейск за 7,9 тысячи рублей, информация об этом появилась на портале Северо-Кавказской железной дороги.

Горожанам объявили, что на выходных 16 и 17, а также 23 и 24 июля ростовчане смогут посетить Ейск.

Поезд из Ростова в Ейск отбывает в субботу в 6.45 мск, чтобы прибыть в 9.56, а обратно туристы отправляются в воскресенье в 17.45 мск с прибытием в Ростов через три часа.

В музее Ивана Поддубного в Ейске
Фото: Александр Олегович Румянцев / Яндекс.Карты

В рамках тура гости Ейска смогут поехать на Должанскую косу, побывать на трехчасовой экскурсии на казачьем подворье, автобусно-пешеходной экскурсии по городу с гидом, посетить музей Ивана Поддубного и отдохнуть на городском пляже.

Однако пользователи соцсетей не оценили предложение для туристов.

Море в Ейске
Фото: Женя Л. / Яндекс.Карты

«900 рублей проезд туда-обратно. 1000 ночь в гостишке 0.5 звезды. А 6000 за что?», — спросили пользователи соцсетей.

«А с каких пор отдых в Должанке стал платным? Ну ладно, ещё экскурсии по 500 рублей. Все равно жирный навар остаётся», — поддержали комментатора другие читатели предложения.

«Очень дорого! Ладно бы в Крым… Сам поедешь — дешевле будет значительно», — согласились другие жители Ростовской области.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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