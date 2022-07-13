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В МЧС в Ростовской области опровергли фейки об устройствах для поджога полей

13 июля 11:28
Фото: etorostovnadonu/vk.com
В Ростовской области не соответствует действительности информация об устройствах на полях для поджога травы, сообщили в региональном УМЧС.

В соцсетях неизвестные опубликовали фотографию вкопанной на поле лупы. Они говорили, что днем солнечные лучи должны проходить через линзы и поджигать траву.

Ростовчане видели в этом теории заговора и обвиняли даже украинских диверсантов. Но все оказалось проще — информация является фейком.

«Данная информация не соответствует действительности, в связи с тем, что в очаговых зонах пожаров указанных устройств найдено не было», — прокомментировали в МЧС.

Уточняется, что эту информацию распространяют, чтобы посеять панику среди мирного населения.

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