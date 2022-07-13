В МЧС в Ростовской области опровергли фейки об устройствах для поджога полей

В соцсетях неизвестные опубликовали фотографию вкопанной на поле лупы. Они говорили, что днем солнечные лучи должны проходить через линзы и поджигать траву.
Ростовчане видели в этом теории заговора и обвиняли даже украинских диверсантов. Но все оказалось проще — информация является фейком.
«Данная информация не соответствует действительности, в связи с тем, что в очаговых зонах пожаров указанных устройств найдено не было», — прокомментировали в МЧС.
Уточняется, что эту информацию распространяют, чтобы посеять панику среди мирного населения.