rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове нашли мертвым пропавшего в мае мужчину, его сбила машина

13 июля 19:20
Фото: pxhere.com
Уроженец Ростовской области Виктор Лягуш, пропавший два месяца назад, найден мертвым, сообщает издание «Дондэй».

5 мая в Ростове-на-Дону пропал 44-летний Виктор Лягуш. Сообщается, что он ушел из дома и не вернулся. Родные мужчины сразу забили тревогу и принялись искать его самостоятельно. После того, как их поиски не увенчались успехом, они обратились в полицию. Также в поисках Виктора помогали волонтеры движения «Лиза Алерт Юг».

12 июля Виктор Лягуш был найден мертвым. Выяснилось, что его сбила машина, от полученных травм мужчина скончался. Погибшего опознали родственники.

Ранее мертвым был найден 37-летний ростовчанин. Родственники не дождались его дома с работы и сразу обратились в полицию. Выяснилось, что по пути домой мужчина стал жертвой сбившего его товарного поезда.

Материалы по теме
Велосипедист погиб в страшной аварии с пьяным водителем в Ростове-на-ДонуВодитель внедорожника врезался в столб и погиб в Ростовской областиВ Аксайском районе 5-летний мальчик погиб под колесами КамАЗа 12 июля
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00