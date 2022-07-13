В Ростове нашли мертвым пропавшего в мае мужчину, его сбила машина

5 мая в Ростове-на-Дону пропал 44-летний Виктор Лягуш. Сообщается, что он ушел из дома и не вернулся. Родные мужчины сразу забили тревогу и принялись искать его самостоятельно. После того, как их поиски не увенчались успехом, они обратились в полицию. Также в поисках Виктора помогали волонтеры движения «Лиза Алерт Юг».