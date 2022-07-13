В Ростове нашли мертвым пропавшего в мае мужчину, его сбила машина

5 мая в Ростове-на-Дону пропал 44-летний Виктор Лягуш. Сообщается, что он ушел из дома и не вернулся. Родные мужчины сразу забили тревогу и принялись искать его самостоятельно. После того, как их поиски не увенчались успехом, они обратились в полицию. Также в поисках Виктора помогали волонтеры движения «Лиза Алерт Юг».
12 июля Виктор Лягуш был найден мертвым. Выяснилось, что его сбила машина, от полученных травм мужчина скончался. Погибшего опознали родственники.
Ранее мертвым был найден 37-летний ростовчанин. Родственники не дождались его дома с работы и сразу обратились в полицию. Выяснилось, что по пути домой мужчина стал жертвой сбившего его товарного поезда.