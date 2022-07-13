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Владелец фейкового автосалона оставил без машин 46 жителей в Ростовской области

13 июля 12:16
Фото: 1MI
Полицейские задержали владельца автосалона, который обманул более 40 жителей Ростовской области, сообщили в МВД РФ.

Сотрудники задержали москвича, открывшего автосалон и предлагавшего услуги по продаже машин. Комиссия составляла 10% от стоимости автомобиля.

Подозреваемый забирал у клиентов транспорт, продавал его и все деньги забирал себе. Для бывших владельцев он придумывал предлоги, чтобы оттянуть выплаты.

«Всего пострадали 46 человек из донского региона, а размер ущерба составил 35 миллионов рублей. Ранее фигурант уже был судим», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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