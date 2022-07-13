Владелец фейкового автосалона оставил без машин 46 жителей в Ростовской области

Сотрудники задержали москвича, открывшего автосалон и предлагавшего услуги по продаже машин. Комиссия составляла 10% от стоимости автомобиля.
Подозреваемый забирал у клиентов транспорт, продавал его и все деньги забирал себе. Для бывших владельцев он придумывал предлоги, чтобы оттянуть выплаты.
«Всего пострадали 46 человек из донского региона, а размер ущерба составил 35 миллионов рублей. Ранее фигурант уже был судим», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 10 лет колонии.