«Юг Руси» доверил закупку сельхозпродукции искусственному интеллекту

Posted 13 июля 2022, 06:30
Published 13 июля 2022, 06:30
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Люся, т.е. Людмила – потому, что милая людям, - считают в «Юге Руси» И не только милая, но и умная.
Зарегистрировавшись у «Люси» в личном кабинете на сайте югруси24.рф, аграрии смогут самостоятельно предлагать «Югу Руси» желательную для них цену за свою продукцию. Алгоритмы искусственного интеллекта системы проанализируют имеющиеся у группы компаний контракты и автоматически одобрят закупку в случае, если экономика это позволяет. Т.е. речь идет о смарт-контрактах. Таким образом, сельхозпроизводители смогут получить лучшую цену. Зачастую – выше средней по рынку.
«Всю нашу историю мы стремились быть первыми в инновациях - отметила исполнительный директор ГК «Юг Руси» Лариса Сулацкая. Внедрение цифровизации в наших отношениях с партнерами – очередной шаг в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Задача сегодняшнего мероприятия была в том, чтобы показать – работа с помощью искусственного интеллекта - это выгодно, удобно и просто».