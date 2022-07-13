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Posted 13 июля 2022, 06:30

Published 13 июля 2022, 06:30

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

«Юг Руси» доверил закупку сельхозпродукции искусственному интеллекту

13 июля 2022, 06:30
Фото: 1MI
В центральном офисе ГК «Юг Руси» прошла презентация системы искусственного интеллекта. Его задача - помочь сельхозпроизводителям – партнёрам «Юга Руси» удобно и выгодно продавать свою продукцию. Хоть интеллект и искусственный, но имя он получил человеческое – Люся.

Люся, т.е. Людмила – потому, что милая людям, - считают в «Юге Руси» И не только милая, но и умная.

Зарегистрировавшись у «Люси» в личном кабинете на сайте югруси24.рф, аграрии смогут самостоятельно предлагать «Югу Руси» желательную для них цену за свою продукцию. Алгоритмы искусственного интеллекта системы проанализируют имеющиеся у группы компаний контракты и автоматически одобрят закупку в случае, если экономика это позволяет. Т.е. речь идет о смарт-контрактах. Таким образом, сельхозпроизводители смогут получить лучшую цену. Зачастую – выше средней по рынку.

«Всю нашу историю мы стремились быть первыми в инновациях - отметила исполнительный директор ГК «Юг Руси» Лариса Сулацкая. Внедрение цифровизации в наших отношениях с партнерами – очередной шаг в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Задача сегодняшнего мероприятия была в том, чтобы показать – работа с помощью искусственного интеллекта - это выгодно, удобно и просто».

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