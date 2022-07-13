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Юрист предупредила ростовчан о всплеске числа мошенников на рынке недвижимости

13 июля 14:52
Фото: 1MI
Новый закон о закрытии сведений ЕГРН ограничит покупателей в их возможностях проверить недвижимость перед сделкой, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский юрист Оксана Малюта.

Юрист рассказывает, что согласно новому закону сведения, которые находятся в ЕГРН, могут быть выданы третьим лицам только в том случае, если на это есть согласие собственника недвижимости.

«Базовый закон "О персональных данных" устанавливает, что только сам гражданин может своими данными распоряжаться, но закон о госреестре говорит, что данные открыты для любого лица. Новый закон вводит возможность для гражданина как открывать эти данные, так и в любой момент их закрывать», – объясняет особенности действия нововведения Оксана Малюта.

По ее словам, сейчас в ЕГРН скрыты паспортные данные собственника и его прописка. После того, как документ вступит в силу, из выписок и отчетов из ЕГРН пропадет имя собственника, данные смогут получить лишь супруги, совладельцы недвижимости, хозяева смежных участков или нотариусы, действующие на основании письменного заявления заинтересованного лица.

Фото: 1MI

Для того чтобы персональные данные были раскрыты, собственник должен подать в Росреестр заявление, в котором разрешит их предоставлять третьим лицам.

«Минусы нового закона о закрытии сведений из ЕГРН в том, теперь получить выписку из реестра можно будет по запросу нотариуса. А нотариусам в свою очередь заявители должны будут предоставить разумные законные основания, по которым они запрашивают такие сведения. Услуги нотариусов — платные, а большинство населения еще не имеет доступа к Госуслугам для самостоятельной подачи иска», – говорит юрист.

По ее мнению, в результате растет риск мошенничества, злоупотреблений и непрозрачности сделок на рынке недвижимости.

«Принятые законодательные ограничения усложнят оборот недвижимости в России, затрудняя получение сведений о собственнике и обременениях», – считает юрист.

По словам Оксаны Малюты, юристам, адвокатам и риелторам непонятно, зачем понадобилось делать Росеестр закрытым. Законных способов защитить свои персональные данные достаточно и без этого нововведения, считает юрист.

Фото: 1MI

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