«Минусы нового закона о закрытии сведений из ЕГРН в том, теперь получить выписку из реестра можно будет по запросу нотариуса. А нотариусам в свою очередь заявители должны будут предоставить разумные законные основания, по которым они запрашивают такие сведения. Услуги нотариусов — платные, а большинство населения еще не имеет доступа к Госуслугам для самостоятельной подачи иска», – говорит юрист.