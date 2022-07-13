Юрист рассказывает, что согласно новому закону сведения, которые находятся в ЕГРН, могут быть выданы третьим лицам только в том случае, если на это есть согласие собственника недвижимости.
«Базовый закон "О персональных данных" устанавливает, что только сам гражданин может своими данными распоряжаться, но закон о госреестре говорит, что данные открыты для любого лица. Новый закон вводит возможность для гражданина как открывать эти данные, так и в любой момент их закрывать», – объясняет особенности действия нововведения Оксана Малюта.
По ее словам, сейчас в ЕГРН скрыты паспортные данные собственника и его прописка. После того, как документ вступит в силу, из выписок и отчетов из ЕГРН пропадет имя собственника, данные смогут получить лишь супруги, совладельцы недвижимости, хозяева смежных участков или нотариусы, действующие на основании письменного заявления заинтересованного лица.
Для того чтобы персональные данные были раскрыты, собственник должен подать в Росреестр заявление, в котором разрешит их предоставлять третьим лицам.
«Минусы нового закона о закрытии сведений из ЕГРН в том, теперь получить выписку из реестра можно будет по запросу нотариуса. А нотариусам в свою очередь заявители должны будут предоставить разумные законные основания, по которым они запрашивают такие сведения. Услуги нотариусов — платные, а большинство населения еще не имеет доступа к Госуслугам для самостоятельной подачи иска», – говорит юрист.
По ее мнению, в результате растет риск мошенничества, злоупотреблений и непрозрачности сделок на рынке недвижимости.
«Принятые законодательные ограничения усложнят оборот недвижимости в России, затрудняя получение сведений о собственнике и обременениях», – считает юрист.
По словам Оксаны Малюты, юристам, адвокатам и риелторам непонятно, зачем понадобилось делать Росеестр закрытым. Законных способов защитить свои персональные данные достаточно и без этого нововведения, считает юрист.
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