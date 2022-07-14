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Posted 14 июля 2022, 12:17

Published 14 июля 2022, 12:17

Modified 11 сентября 2022, 16:47

Updated 11 сентября 2022, 16:47

Банк ЗЕНИТ снижает ставки по ипотеке

14 июля 2022, 12:17
Банк ЗЕНИТ уменьшил ставки по ипотечным программам, которые теперь начинаются от 5,25% годовых, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Такая ставка действует по семейной ипотеке. Также у клиентов есть возможность взять кредит по собственными ипотечным программам Банка для покупки строящегося или готового жилья.

Если брать квартиру в новостройке, то ставка начинается от 9,85% годовых, на вторичном рынке — от 10,05%. При рефинансировании ставка составляет от 10,25%.

Получить ипотеку возможно по одному документу - паспорт.

Максимальная сумма кредита по семейной ипотеки составляет до 12 миллионов рублей на покупку квартиры в Москве, Подмосковья, Санкт-Петербурга и области.

Для остальных регионов максимальная сумма кредита достигает шести миллионов рублей.

Что касается собственных программ ипотечного кредитования и рефинансирования Банка ЗЕНИТ, то клиент может получить до 40 миллионов рублей. Это касается случаев, когда жилье приобретается в Москве и области или Санкт-Петербурге.

До 20 миллионов рублей можно получить при покупке жилья в других регионах. Первоначальный взнос составляет 10% от стоимости недвижимости, его можно полностью или частично оплатить средствами маткапитала.

Подробную информацию об условиях и ставках можно получить на сайте Банка. Есть несколько способов для подачи заявки - в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или через специальную форму на сайте кредитной организации.

#Елена Янкевич#Общество#Новости
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