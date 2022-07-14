Как СССР освободил Африку и уничтожил колониальную систему?

С новообразовавшимися странами Советский Союз выстраивал тесные доверительные отношения, не только обеспечивая им политическую поддержку, жизненно важную в ситуации, когда метрополии всячески стремились сохранить свое присутствие в бывших колониях, но и оказывая серьезную экономическую помощь. Ангола, Мозамбик, Эфиопия, Намибия, опираясь на СССР, продолжали бороться за реальную независимость. В Африке трудились сотни советских специалистов, помогавших молодым государствам встать на ноги и создать прочный фундамент национальной экономики. В Советском Союзе учились тысячи студентов из африканских стран: специально для целей интернационального обучения в СССР был создан в 1960 году московский Университет дружбы народов. В 1961 году в нем началось обучение на инженерном, историко-филологическом, медицинском, сельскохозяйственном, физико-математическом факультетах, а также факультетах естественных наук, экономики и права. Первый выпуск студентов состоялся в 1965 году. В 70-х годах прошлого века СССР деятельно помогал народам Анголы и Мозамбика в их борьбе за независимость, советские военнослужащие работали в этих странах советниками. В общей сложности на территории этих стран, а также в Эфиопии прошли службу свыше 30 тысяч солдат и офицеров советских вооруженных сил.