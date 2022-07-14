«Кто владелец этого?»: ростовчан удивила кража из квартиры Ордена Кадырова и золота

Posted 14 июля 2022, 19:15
Published 14 июля 2022, 19:15
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
По данным СМИ, из квартиры на улице Юфимцева, 4/1 украли золотые слитки, деньги и золотой орден Кадырова в драгоценных камнях. Стоимость награды оценили в 3,2 миллиона рублей.
При этом мебель и антиквариат остались нетронутыми. В соцсетях пользователи удивились наличию подобных вещей в квартире.
«А кто же хозяин всего этого то?!», — поинтересовались ростовчане.
«А говорят у нас люди бедные живут», — пошутили ростовчане.
«Мне кажется их искать не нужно. За орден их из-под земли достанут», — считают местные жители.
Ранее ростовские полицейские задержали лже-банкира, укравшего 19 миллионов рублей.