rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2022, 19:15

Published 14 июля 2022, 19:15

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

«Кто владелец этого?»: ростовчан удивила кража из квартиры Ордена Кадырова и золота

14 июля 2022, 19:15
Жителей Ростова-на-Дону удивила новость о краже золотых слитков и ордена Кадырова из квартиры в девятиэтажном доме в Рабочем городке, сообщили они в соцсетях.

По данным СМИ, из квартиры на улице Юфимцева, 4/1 украли золотые слитки, деньги и золотой орден Кадырова в драгоценных камнях. Стоимость награды оценили в 3,2 миллиона рублей.

При этом мебель и антиквариат остались нетронутыми. В соцсетях пользователи удивились наличию подобных вещей в квартире.

«А кто же хозяин всего этого то?!», — поинтересовались ростовчане.

«А говорят у нас люди бедные живут», — пошутили ростовчане.

«Мне кажется их искать не нужно. За орден их из-под земли достанут», — считают местные жители.

Ранее ростовские полицейские задержали лже-банкира, укравшего 19 миллионов рублей.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика