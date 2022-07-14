«Кто владелец этого?»: ростовчан удивила кража из квартиры Ордена Кадырова и золота

Жителей Ростова-на-Дону удивила новость о краже золотых слитков и ордена Кадырова из квартиры в девятиэтажном доме в Рабочем городке, сообщили они в соцсетях.

По данным СМИ, из квартиры на улице Юфимцева, 4/1 украли золотые слитки, деньги и золотой орден Кадырова в драгоценных камнях. Стоимость награды оценили в 3,2 миллиона рублей. При этом мебель и антиквариат остались нетронутыми. В соцсетях пользователи удивились наличию подобных вещей в квартире. «А кто же хозяин всего этого то?!», — поинтересовались ростовчане. «А говорят у нас люди бедные живут», — пошутили ростовчане. «Мне кажется их искать не нужно. За орден их из-под земли достанут», — считают местные жители. Ранее ростовские полицейские задержали лже-банкира, укравшего 19 миллионов рублей.