Миллиардер Саввиди лишился в Ростове участка под ресторан на Левобережной

Posted 14 июля 2022, 06:52
Published 14 июля 2022, 06:52
Modified 11 сентября 2022, 16:13
Updated 11 сентября 2022, 16:13
Арбитражный суд удовлетворил иск Департамента имущественно-земельных отношений Ростова в отношении принадлежащей крупному бизнесмену Ивану Саввиди компании ООО «Агроком Холдинг», с ней расторгли договор аренды земельного участка 8 на Левобережной улице.
Известно, что в 2016 году городские власти предоставили ООО «Праймери Дон», одним из учредителей которого является ООО «Агроком Холдинг», землю для строительства на ней предприятия общественного питания. Однако территория так и не была освоена — ресторан так и не был открыт. Департамент имущественно-земельных отношений неоднократно уведомлял «Агроком Холдинг» о необходимости выполнять свои обязательства аренды участка, а также напоминал о возможности расторгнуть договор. В 2022 году, констатировав, что строительство так и не началось, городские чиновники обратились в арбитражный суд.
ООО «Агроком Холдинг» подала встречный иск о незаконности отказа в продлении сроков аренды земли. Однако суд его отклонил.
Теперь компании Ивана Саввиди в течение десяти дней предстоит освободить участок.
По данным системы СПАРК, ООО "Праймери Дон" была ликвидирована 27 января 2021 года. Прекращение деятельности юридического лица было осуществлено путем реорганизации в форме присоединения.