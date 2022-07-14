Миллиардер Саввиди лишился в Ростове участка под ресторан на Левобережной

Известно, что в 2016 году городские власти предоставили ООО «Праймери Дон», одним из учредителей которого является ООО «Агроком Холдинг», землю для строительства на ней предприятия общественного питания. Однако территория так и не была освоена — ресторан так и не был открыт. Департамент имущественно-земельных отношений неоднократно уведомлял «Агроком Холдинг» о необходимости выполнять свои обязательства аренды участка, а также напоминал о возможности расторгнуть договор. В 2022 году, констатировав, что строительство так и не началось, городские чиновники обратились в арбитражный суд.