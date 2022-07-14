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Миллиардер Саввиди лишился в Ростове участка под ресторан на Левобережной

14 июля 06:52
Фото: donland.ru
Арбитражный суд Ростовской области постановил изъять у компании «Агроком Холдинг» Ивана Саввиди земельный участок на левом берегу реки Дон, следует из судебных документов в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд удовлетворил иск Департамента имущественно-земельных отношений Ростова в отношении принадлежащей крупному бизнесмену Ивану Саввиди компании ООО «Агроком Холдинг», с ней расторгли договор аренды земельного участка 8 на Левобережной улице.

Известно, что в 2016 году городские власти предоставили ООО «Праймери Дон», одним из учредителей которого является ООО «Агроком Холдинг», землю для строительства на ней предприятия общественного питания. Однако территория так и не была освоена — ресторан так и не был открыт. Департамент имущественно-земельных отношений неоднократно уведомлял «Агроком Холдинг» о необходимости выполнять свои обязательства аренды участка, а также напоминал о возможности расторгнуть договор. В 2022 году, констатировав, что строительство так и не началось, городские чиновники обратились в арбитражный суд.

ООО «Агроком Холдинг» подала встречный иск о незаконности отказа в продлении сроков аренды земли. Однако суд его отклонил.

Теперь компании Ивана Саввиди в течение десяти дней предстоит освободить участок.

По данным системы СПАРК, ООО "Праймери Дон" была ликвидирована 27 января 2021 года. Прекращение деятельности юридического лица было осуществлено путем реорганизации в форме присоединения.

Ранее стало известно, что миллиардер Иван Саввиди сильно обеднел в 2021 году.

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#Новости#Алина Заярная#Экономика
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