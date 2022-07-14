Минеева: Маркетплейсы и онлайн-платформы — драйвер экономики

Заммэра Ефимов указал, что в первом полугодии проще всего было трудоустроиться в сфере IT, где разница между принятыми и уволенными сотрудниками составила 26%, или почти 20 тысяч человек. В оптовой торговле число трудоустроенных превысило показатели по уволенным на 6%, или на 11,4 тысячи человек.