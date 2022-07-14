Минеева: Маркетплейсы и онлайн-платформы — драйвер экономики

Сама Минеева считает, что драйвером роста занятости является развитие маркетплейсов и онлайн-платформ. Сфера IT, общественного питания, дистанционного образования и онлайн-медицины — отрасли, где ожидается рост. Этот рост надо поддерживать, ведь данные сферы позволяют развиваться и смежным отраслям, как добавила бизнес-омбудсмен. Об этом пишет vostokmedia.com.
Заммэра Ефимов указал, что в первом полугодии проще всего было трудоустроиться в сфере IT, где разница между принятыми и уволенными сотрудниками составила 26%, или почти 20 тысяч человек. В оптовой торговле число трудоустроенных превысило показатели по уволенным на 6%, или на 11,4 тысячи человек.
Также заместитель мэра отметил, что подобная ситуация была связана с растущей популярностью онлайн-шопинга. Именно оптовую торговлю как основной вид деятельности называют крупные маркетплейсы и онлайн-магазины в объявлениях о найме. Численность принятых на работу сотрудников в этих отраслях в первом полугодии 2022 года значительно превысила показатели по увольнениям.
За шесть месяцев после пандемийных ограничений число нанятых сотрудников в сфере общепита превысило число уволенных на 14%. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов заметил, что в пятерке самых динамичных по трудоустройству отраслей также оказалась сфера научных разработок и строительства.
Число наймов в сфере научных исследований с начала года превысило число увольнений на 31%. В первую очередь рост обеспечили компании, занятые исследованиями в области технических и естественных наук. При этом в строительной отрасли разница между принятыми на работу и уволенными за первые полгода составила 4,7 тысячи человек, или 2,5%.
Ефимов добавил, что экономика Москвы обладает диверсифицированной структурой, поэтому она легче переносит кризисные колебания как на международных, так и на внутренних рынках. Спад в одном секторе компенсирует рост в другом. В последние два года, в период ограничений из-за пандемии COVID-19, эта структура доказала свою эффективность. Важную роль сыграли системная поддержка предпринимателей, практика максимальной открытости горожанам, инвесторам, малому и среднему бизнесу.