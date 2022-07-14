РЭО дополнительно направит 380 млн на создание в Подмосковье КПО "Нева"

На КПО “Нева” на утилизацию будет уходить семьдесят пять процентов отходов, в том числе до двадцати процентов на выработку вторсырья, до тридцати процентов на компостирование органического отсева в грунт и до двадцати пяти процентов на производство RDF-топлива. Реализация проекта по строительству КПО началась весной прошлого года, и уже в декабре 2021 года объект был введен в эксплуатацию. 61% оборудования в комплексе произведено на территории Российской Федерации. Все техническое оснащение на объекте соответствует высоким международным стандартам. Разработку, производство и наладку оборудования выполнила компания «Экомашгрупп».