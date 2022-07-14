РЭО дополнительно направит 380 млн на создание в Подмосковье КПО "Нева"

Коммерческие облигации на указанную сумму разместили четырнадцатого июля текущего года. Ранее РЭО уже выделил для создания данного объекта свыше полутора миллиардов рублей, пишет РИА "Новости".
По сообщению издания, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что зимой текущего года совместно с руководством Подмосковья был открыт комплекс ООО “КПО Нева” в Солнечногорске. Его мощность позволяет ежегодно принимать на обработку пятьсот тысяч тонн ТКО и утилизировать триста семьдесят три тысячи тонн отходов, что составляет семьдесят пять процентов от входящего потока. Такие показатели превышают те, что обозначены в федеральном проекте „Комплексная система обращения с ТКО“, и получается, что проект уже в текущем году выполнит план 2024 года.
«В прошлом году РЭО направил на создание комплекса 1,6 млрд рублей через выкуп облигационного займа. В этом году ППК дофинансирует первый этап проекта на 380,4 млн рублей через выкуп дополнительного выпуска ценных бумаг. Всего инвестиции в проект составят 8,5 млрд рублей. За счет участия РЭО в отрасль привлекается 4,9 млрд рублей внебюджетных средств», - отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
По словам заместителя генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергея Королева, в общей сложности ППК направит на финансирование инвестиционного проекта 1,987 миллиарда рублей через выкуп облигаций у компании «КПО Нева». По условиям облигационного займа срок обращения ценных бумаг составит восемьдесят семь месяцев. Заем выдается под 4,75 процента годовых, что составляет 50 процентов ключевой ставки Центробанка.
“Общий объем инвестиций - 8 528 900 000 рублей”, - отметил Королев.
На КПО “Нева” на утилизацию будет уходить семьдесят пять процентов отходов, в том числе до двадцати процентов на выработку вторсырья, до тридцати процентов на компостирование органического отсева в грунт и до двадцати пяти процентов на производство RDF-топлива. Реализация проекта по строительству КПО началась весной прошлого года, и уже в декабре 2021 года объект был введен в эксплуатацию. 61% оборудования в комплексе произведено на территории Российской Федерации. Все техническое оснащение на объекте соответствует высоким международным стандартам. Разработку, производство и наладку оборудования выполнила компания «Экомашгрупп».