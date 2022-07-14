Ростовчане продают толстого мурчащего кота и открывающего пиво попугая

За пять миллионов рублей в Ростове-на-Дону продают крупного кота рыжего цвета. Описание к нему отсутствует, известно только, что он мурчит
Не раскрывается и причина продажи, а в объявление зашли более 500 человек. Его разместили с 25 июня.
За три миллиона рублей житель Ростова-на-Дону готов отдать маточное поголовье червей. Всего в наличии за эту цену у него есть около 10 миллионов особей.
Весь товар продавец может доставить самостоятельно. В это объявление зашли более трех тысяч человек.
В поселке Пригородный, который расположен в Красносулинском районе, продают восемь оленей. Их стоимость составляет 500 тысяч рублей.
«Продаются шесть самок и два самца. Их возраст от 3 до 6 лет», — пишет продавец.
Заинтересовались этим объявлением почти пять тысяч человек. В среднем в Ростове один олень стоит около 50 тысяч рублей.
В хуторе Грушевка Белокалитвинского района на продажу выставили страуса, возраст которого составляет пять лет. Владелец хочет получить за него 130 тысяч рублей.
«Два сезона несет яйца, продаю еще инкубатор фирменный. Все вопросы по телефону», — говорится в тексте объявления.
Есть в регионе еще одно аналогичное объявление в поселке Синегорский. В этом случае одна особь стоит 50 тысяч рублей, яйцо можно купить за тысячу рублей.
В Ростове-на-Дону за 130 тысяч рублей можно приобрести попугая, который разговаривает и любит петь. Владельцы хотели семью попугаев, но у них оказались два мальчика.
«Семьи с двух мальчиков я так понимаю не получится, поэтому решили одного продать. Отличный собеседник, но очень громкий, хотя ночью не кричит, видимо, боится попасть в суп», — написал продавец,
Огромным плюсом он назвал то, что птица умеет открывать пиво.