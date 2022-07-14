Ростовчане продают толстого мурчащего кота и открывающего пиво попугая

Богатые люди в Ростове-на-Дону могут позволить себе самых дорогих животных, которые есть в продаже, в том числе мурчащего кота за пять миллионов рублей. Каких питомцев можно приобрести за огромные деньги, выяснял корреспондент RostovGazeta.

Крупный кот За пять миллионов рублей в Ростове-на-Дону продают крупного кота рыжего цвета. Описание к нему отсутствует, известно только, что он мурчит Фото: avito.ru Не раскрывается и причина продажи, а в объявление зашли более 500 человек. Его разместили с 25 июня. Червяки За три миллиона рублей житель Ростова-на-Дону готов отдать маточное поголовье червей. Всего в наличии за эту цену у него есть около 10 миллионов особей. Фото: Avito Весь товар продавец может доставить самостоятельно. В это объявление зашли более трех тысяч человек. Олени В поселке Пригородный, который расположен в Красносулинском районе, продают восемь оленей. Их стоимость составляет 500 тысяч рублей. Фото: Avito «Продаются шесть самок и два самца. Их возраст от 3 до 6 лет», — пишет продавец. Заинтересовались этим объявлением почти пять тысяч человек. В среднем в Ростове один олень стоит около 50 тысяч рублей. Страус В хуторе Грушевка Белокалитвинского района на продажу выставили страуса, возраст которого составляет пять лет. Владелец хочет получить за него 130 тысяч рублей. «Два сезона несет яйца, продаю еще инкубатор фирменный. Все вопросы по телефону», — говорится в тексте объявления. Фото: Avito Есть в регионе еще одно аналогичное объявление в поселке Синегорский. В этом случае одна особь стоит 50 тысяч рублей, яйцо можно купить за тысячу рублей. Танцующий попугай В Ростове-на-Дону за 130 тысяч рублей можно приобрести попугая, который разговаривает и любит петь. Владельцы хотели семью попугаев, но у них оказались два мальчика. «Семьи с двух мальчиков я так понимаю не получится, поэтому решили одного продать. Отличный собеседник, но очень громкий, хотя ночью не кричит, видимо, боится попасть в суп», — написал продавец, Фото: Avito Огромным плюсом он назвал то, что птица умеет открывать пиво. Материалы по теме Ростовчанин продает Библию 1900 года за пять миллионов рублей Ростовчане массово продают квартиры на Западном из-за сильной вони В Ростовской области через Avito снова продают железную дорогу за 180 млн рублей