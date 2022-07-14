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Posted 14 июля 2022, 16:17

Published 14 июля 2022, 16:17

Modified 18 сентября 2022, 15:20

Updated 18 сентября 2022, 15:20

Сербский защитник «Бачка-Топола» близок к переходу в «Краснодар»

14 июля 2022, 16:17
Сербский полузащитник молодежной сборной Сербии и футбольного клуба «Бачка-Топола» Михайло Баньяц в ближайшее время может стать игроком краснодарской команды.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «РБ-Спорт», руководство клубов достигло договоренности о трансфере 22-летнего хавбека.

По информации издания, российский клуб заплатит за переход серба 1,6 миллиона евро.

Добавим, что Баньяц перешел в «Бачка-Тополу» летом 2020 года из «Инджии» за 100 тысяч евро. С тех пор хавбек провел за клуб 80 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и 14 голевых передач. Срок действующего соглашения между полузащитником и клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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