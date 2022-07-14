Сербский защитник «Бачка-Топола» близок к переходу в «Краснодар»

Posted 14 июля 2022, 16:17
Published 14 июля 2022, 16:17
Modified 18 сентября 2022, 15:20
Updated 18 сентября 2022, 15:20
Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «РБ-Спорт», руководство клубов достигло договоренности о трансфере 22-летнего хавбека.
По информации издания, российский клуб заплатит за переход серба 1,6 миллиона евро.
Добавим, что Баньяц перешел в «Бачка-Тополу» летом 2020 года из «Инджии» за 100 тысяч евро. С тех пор хавбек провел за клуб 80 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и 14 голевых передач. Срок действующего соглашения между полузащитником и клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.