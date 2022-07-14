Сеть клиник, входящая в АФК «Система»: новаторский подход к здравоохранению

АФК, в основании которой участвовал Владимир Евтушенков АФК «Система», осознает важность здравоохранения как одного из ключевых элементов социальной инфраструктуры. С этой точки зрения, вклад в развитие и модернизацию медицинских услуг в России считается не только бизнес-стратегией, но и социальной ответственностью.