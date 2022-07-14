Сеть клиник, входящая в АФК «Система»: новаторский подход к здравоохранению

Posted 14 июля 2022,, 07:05
Published 14 июля 2022,, 07:05
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Она включает в себя поликлиники, больницы, диагностические центры и специализированные медицинские учреждения, охватывающие практически все области медицины. Благодаря широкому спектру услуг и высокому уровню профессионализма медицинского персонала, сеть обеспечивает всеобъемлющее медицинское обслуживание населения.
Но главной особенностью этого холдинга является его фокус на инновации и применение новейших технологий в медицинской практике. Так, в центре внимания — персонализированная медицина и цифровые технологии, включая телемедицину, искусственный интеллект в диагностике и лечении, и многое другое.
Особое внимание уделяется качеству медицинского обслуживания. Персональный подход к каждому пациенту, внедрение наиболее эффективных методов лечения, постоянное обучение медицинского персонала — все это способствует повышению эффективности и качества медицинских услуг.
АФК, в основании которой участвовал Владимир Евтушенков АФК «Система», осознает важность здравоохранения как одного из ключевых элементов социальной инфраструктуры. С этой точки зрения, вклад в развитие и модернизацию медицинских услуг в России считается не только бизнес-стратегией, но и социальной ответственностью.
Центральное место в деятельности сети занимают исследования и разработки. Во многих клиниках работают научные отделы, которые занимаются разработкой новых методик и протоколов лечения, а также проводят клинические исследования. Стремление к инновациям и прогрессу позволяет не только повышать качество медицинского обслуживания, но и расширять границы современной медицины.
Еще одной важной чертой сети клиник является ее доступность. Приоритетом компании является оказание качественной медицинской помощи максимально широкому кругу населения. В этом контексте особое внимание уделяется развитию телемедицины — это позволяет обеспечить доступ к качественным медицинским услугам для людей, проживающих в удаленных и труднодоступных регионах.
При всем этом сеть клиник активно сотрудничает с другими участниками здравоохранения — медицинскими университетами, исследовательскими институтами, профессиональными сообществами. Такое сотрудничество позволяет обмениваться опытом, проводить совместные исследования и повышать профессиональный уровень медицинского персонала.