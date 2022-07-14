Симптомы оспы обезьян, что о ней известно и чем она опасна

Posted 14 июля 2022, 15:32
Published 14 июля 2022, 15:32
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
Оспа обезьян — это вирус, который передается воздушно-капельным или контактным путем. В мире участились случаи заражения людей в 2022 году и есть один случай заболевания в России.
Впервые о болезни узнали еще в 1958 году, ее обнаружили в колонии подопытных обезьян. Отсюда и появилось название для вируса.
В первый раз стало известно о заражении человека в 1970 году, этот случай зарегистрирован в Конго. Но до начала этого года оспа являлась редкой болезнью.
Чаще всего заболевали жители Камеруна, Габона, Либерии и Нигерии. Иногда фиксировали случаи в других странах, но болезнь не распространялась.
Оспа обезьян является родственной натуральной оспе, которую удалось уничтожить более 40 лет назад.
В целом эти болезни похожи, но есть отличительная черта у более молодого вируса — это увеличение лимфатических узлов. Хотя обычная оспа была более опасной, люди быстрее заражались и чаще умирали.
Также у пациентов фиксировали серьезные последствия болезни, некоторые теряли зрение и у них оставались глубокие рубцы на коже. Что касается оспы обезьян, то люди чаще всего вылечиваются без каких-либо последствий.
Практически все вспышки заболеваемости были зарегистрированы в африканских государствах, особенно в сельской местности. К примеру, массово люди заболевали в Нигерии в 2017 году, пациентами стали около 200 человек, а летальность составила 3%.
Но были случаи массового заражения и помимо Африки. К примеру, в 2002 году в США после контакта с животными ухудшилось самочувствие у 70 человек. Всех их удалось вылечить.
Также заражались жители Израиля и Сингапура, но эти случаи не обрели массовый характер.
В 2022 году медицинское сообщество начало тревожиться из-за распространения вируса. Он успел попасть на территории Испании, Великобритании, Португалии, Северной Америки и Европы.
Пока не удалось установить, кто является переносчиком вируса, но стало понятно, что восприимчивы к этой болезни белки и крысы. По мнению ученых, этот вирус стал самым опасным для людей среди ортопоксвирусов после того, как удалось ликвидировать натуральную оспу.
Есть много версий о том, почему вирусу удалось вырваться на свободу. По одной из теорий, массовая вакцинация сдерживала новый вариант болезни, но потом прививки перестали делать и ситуация ухудшилась.
Ранее было известно, что вирус передавался чаще всего от животных к человеку. Так, в США люди заражались от контакта с грызунами. При этом не обязательно было получить царапину или быть укушенным, оказалось достаточно прикосновения.
Вирус может попасть в организм после употребления мяса и субпродуктов зараженных животных. Речь идет о случаях, когда не провели достаточную термическую обработку.
Основные пути заражения — контактный и воздушно-капельный. Ученые выяснили, что от человека к человеку вирус передается слабо.
Переносчик должен длительное время воздействовать на человека, чтобы последний заразился.
После того, как человек заразился проходит от 5 до 21 дня до появления симптомов. У всех это индивидуально.
Но чаще всего болезнь проявляется через неделю после заражения.
В первые пять дней болезни у человека появляются симптомы гриппа:
Примерно через три дня на теле выступает сыпь, вначале ее можно заметить на лице, голове и кистях рук. Далее все это переходит на другие части тела.
Сыпь постоянно меняется:
Чаще всего заражаются от пациента люди, которые находятся с ним в одном помещении. Это могут быть родственники, проживающие вместе.
Также вирус опасен для работников медицинских учреждений и лабораторий, в которых работают с ортопоксвирусами.
Летальность вируса, в зависимости от штамма, варьируется от 0% до 11%. Это процент тех, кто умер от общего числа зараженных.
Случаев смертей среди тех, кто заразился в Европе, пока нет.
Всего выделяют две разновидности вируса — центральноафриканский и западноафриканский. Первый вариант считается более заразным и тяжелее протекает среди пациентов. Согласно статистике, летальность превышает 10%.
Что касается западноафриканского штамма, то он протекает легче. А летальность варьируется в районе 3%.
Есть вероятность, что вспышка в Европе связана с этой разновидностью.
Сама по себе оспа обезьян похожа на другие заболевания, такие как ветрянка, корь или чесотка. Иногда ее путают с кожными инфекциями.
Но, к примеру, отличить эту инфекцию от ветрянки или натуральной оспы можно за счет увеличенных лимфоузлов. Для диагностики используют тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР)
По мнению медиков, лучше всего образцы брать из очагов кожных поражений. Кроме того, в РФ создали тест-системы для определения оспы обезьян.
Чаще всего при лечении этой болезни прибегают к поддерживающей терапии. Это позволяет облегчать симптомы.
На практике, оспа проходит сама по себе в течение двух недель — месяца.
Пока доступной вакцины именно против обезьяньей оспы нет, однако исследования показали, что эффективность препарата от натуральной оспы достигает 85%. Ученые говорят, что люди, сделавшие такую прививку, могут легче переносить новый вирус.
Массовая вакцинация против оспы завершилась в 1980 году. По неподтвержденным данным, люди старше 42 лет менее подвержены новой инфекционной угрозе.
Только непонятно, действует ли прививка через десятки лет.
В ВОЗ сообщали, что в 2019 году появилась двухдозовая вакцина от оспы обезьян на основе модифицированного вируса коровьей оспы. Но доступ к данному препарату на данный момент ограничен.
Вирусологи считают, что угроза для начала новой пандемии низкая. Но они не исключают, что может появиться более заразный штамм, из-за чего ситуация ухудшится.
В России пока подтвердили один случай заражения оспой обезьян, после чего возможность распространения вируса заблокировали. Известно, что пациент находился в Европе и у него появилась сыпь, тогда он обратился в одну из больниц в России с жалобой на свое состояние.
Мужчина легко переносит болезнь, угроза для жизни отсутствует.
Заболевший в Санкт-Петербурге изолирован в медицинской организации инфекционного профиля. Под наблюдением находятся врачи, которые с ним контактировали.
Большинство случаев сейчас зарегистрированы в Европе. С 17 апреля за помощью к врачам обратились жители 33 стран, пациентов оказалось более шести тысяч.
По одному случаю выявили в Аргентине, Доминикане, Грузии, Новой Зеландии, Южной Корее.
Появилась также информация, что в РФ есть запасы лекарств для терапии и средств индивидуальной защиты.