АНО «Диалог» сообщила о планах по повышению стандартов работы с обратной связью

Как сообщает transsibinfo.com, в дискуссии «Обратная связь: вызовы и перспективы», организованной при участии автономной некоммерческой организации «Диалог», приняли участие государственные служащие и представители власти.
АНО «Диалог» и сеть центров управления регионами за прошедшие 1,5 года смогли создать единые нормы организации обратной связи в субъектах России. Теперь при принятии решений власти все больше ориентируются на коммуникацию с местным населением в интернете, соцсетях, а главной ценностью деятельности правительственных и госорганов выступает потребитель.
По словам заместителя главы АНО «Диалог Регионы» Вадима Никишина, в фокусе государства должен находиться его гражданин со всеми проблемами, что является главной ценностью такого явления, как человекоцентричность. И сейчас перед организацией стоит задача по развитию новых нормативов по обработке обращений. Планируется не только ускорить обратную связь в ответ на каждую заявку, но и более качественно прорабатывать ответы. Формальная, пусть и оперативная отписка, которая не поможет решить проблему обратившегося, в некоторых случаях не несет никакой пользы. Никишин подчеркивает, что граждане должны получать реальную пользу при обращении к власти.
Спикер также сообщил о запуске муниципальных центров управления, которые планируется сделать не только драйвером цифрового развития, но и стандартом обратной связи в современном обществе.
Депутат Государственной думы Сардана Авксентьева стала развивать тему коммуникации с населением и подчеркнула, что сейчас мэр уже не является штатной единицей и функционером. О проведенной совместной работе также отчитался глава Вологды Сергей Воропанов.
Он заявил, что система по аналогии с ЦУР должна работать в каждом муниципалитете. Властям стоит активнее использовать возможности социальных сетей и цифровизации, так как они могут стать весомой поддержкой администрации субъектов РФ.
Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман отметил важность создания интеграционной платформы по сбору информации и применению предиктивной аналитики для формирования прогнозов. Он считает, что жалобы и вопросы населения не стоит называть проблемами. Они должны получить статус открытых вопросов, которые обязательно должны решаться властями.