АНО «Диалог» сообщила о планах по повышению стандартов работы с обратной связью

По словам заместителя главы АНО «Диалог Регионы» Вадима Никишина, в фокусе государства должен находиться его гражданин со всеми проблемами, что является главной ценностью такого явления, как человекоцентричность. И сейчас перед организацией стоит задача по развитию новых нормативов по обработке обращений. Планируется не только ускорить обратную связь в ответ на каждую заявку, но и более качественно прорабатывать ответы. Формальная, пусть и оперативная отписка, которая не поможет решить проблему обратившегося, в некоторых случаях не несет никакой пользы. Никишин подчеркивает, что граждане должны получать реальную пользу при обращении к власти.