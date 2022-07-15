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Posted 15 июля 2022, 13:14

Published 15 июля 2022, 13:14

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

Два игрока и четыре тренера ФК «Ростов» остались без Fan ID

15 июля 2022, 13:14
Fan ID в ФК «Ростов» из-за проблем с документами не удалось оформить двум игрокам и четырем сотрудникам тренерского штаба, об этом сообщил портал «Евро Футбол».

Согласно данным издания перед чемпионатам нескольким членам команды и персоналу ФК «Ростов» не удалось оформить паспорта болельщика, дающие право допуска на стадион и трибуны.

Так Fan ID не удалось получить Роману Тугареву и Александру Селяве. Тугарев не взял на оформление СНИЛС и забыл пароль от сервиса Госуслуги, а из паспорта Селявы не удалось считать данные, поскольку белорусский паспорт указывает в серии еще и буквы. По этим же причинам без паспортов болельщиков остались сотрудники тренерского штаба, прибывшие из Испании.

Ранее сообщалось, что проблемы с оформлением паспортов болельщика возникли и у дочерей главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поскольку у детей свидетельства о рождении зарубежного образца. А совсем недавно ростовские болельщики и вовсе заявили, что введение электронных паспортов способно «убить» футбол.

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