Два игрока и четыре тренера ФК «Ростов» остались без Fan ID

Так Fan ID не удалось получить Роману Тугареву и Александру Селяве. Тугарев не взял на оформление СНИЛС и забыл пароль от сервиса Госуслуги, а из паспорта Селявы не удалось считать данные, поскольку белорусский паспорт указывает в серии еще и буквы. По этим же причинам без паспортов болельщиков остались сотрудники тренерского штаба, прибывшие из Испании.