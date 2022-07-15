Ростовчане продают бюст Ленина и рыцарские доспехи по 500 тысяч рублей

Житель Ростова хочет хорошо заработать на продаже именных акций времен приватизации. За четыре акции он намерен получить два миллиона рублей.
«Возможна продажа в розницу. Владелец всегда был один, не перепродавались», — написал ростовчанин.
Добавим, что в городе есть несколько аналогичных товаров с разной стоимостью. Кто-то продает их за тысячу рублей, а кто-то — за миллион.
Владелец уверяет, что выставлял этот сейф на различных выставках и он занимал призовые места. Всего выпустили несколько подобных изделий, после чего производство остановилось, а предприятие перепрофилировали.
Продавец называет этот товар произведением искусства с функционалом серьезного сейфа, который сохранит деньги и документы. Этот шкаф весов в 290 килограммов он оценил в 1,8 миллиона рублей.
Еще один житель Ростова-на-Дону пытается продать коньки, выпущенные в 1956 году. Они все потертые и нуждаются в ремонте.
«Продаю детские коньки, раритет. Они 29 размера», — написал продавец, установив цену в 1,2 миллиона рублей.
Пользователи заходят в объявление, но покупать обувь не торопятся.
За 500 тысяч рублей в Ростове-на-Дону можно купить рыцарские доспехи. Это ручная работа в единичном экземпляре.
«Копия исторических доспехов, ручная ковка. Высота составляет около 185 сантиметров», — написал продавец.
Объявление было опубликовано 11 июля и набрало более 400 просмотров за это время.
В Ростове-на-Дону 500 тысяч рублей стоит бюст Владимира Ленина. Сделан он из бронзы и это единственное описание к данному товару.
Владелец решил не раскрывать то, где он взял этот предмет и почему решил его продать. Но судя по малочисленным просмотрам, коллекционирование подобного раритета никому не интересно.