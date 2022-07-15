В РФ признали нежелательной работу Bellingcat и The Insider

Posted 15 июля 2022, 14:50
Published 15 июля 2022, 14:50
Modified 18 сентября 2022, 15:20
Updated 18 сентября 2022, 15:20
В ведомстве сообщили, что признали нежелательной деятельность четырех иностранных неправительственных организаций, в числе которых британский Bellingcat Ltd., нидерландский Stichting Bellingcat, латвийский The Insider и чешский «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы». Об этом пишет iz.ru.
Там отметили, что работа данных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.