В РФ признали нежелательной работу Bellingcat и The Insider

В ведомстве сообщили, что признали нежелательной деятельность четырех иностранных неправительственных организаций, в числе которых британский Bellingcat Ltd., нидерландский Stichting Bellingcat, латвийский The Insider и чешский «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы». Об этом пишет iz.ru.