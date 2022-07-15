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Posted 15 июля 2022, 14:50

Published 15 июля 2022, 14:50

Modified 18 сентября 2022, 15:20

Updated 18 сентября 2022, 15:20

В РФ признали нежелательной работу Bellingcat и The Insider

15 июля 2022, 14:50
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность четырех организаций, в числе которых признанные иноагентами Bellingcat и The Insider.

В ведомстве сообщили, что признали нежелательной деятельность четырех иностранных неправительственных организаций, в числе которых британский Bellingcat Ltd., нидерландский Stichting Bellingcat, латвийский The Insider и чешский «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы». Об этом пишет iz.ru.

Там отметили, что работа данных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

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