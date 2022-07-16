Россиянам рассказали, как определить водоемы, опасные для купания

Posted 16 июля 2022, 13:54
Published 16 июля 2022, 13:54
Modified 11 сентября 2022, 16:54
Updated 11 сентября 2022, 16:54
В издании напомнили, что существует всего несколько признаков, благодаря которым можно определить, что тот или иной водоем является опасным для купания. Среди наиболее известных причин — наличие рядом предприятий или крупных производств, а также отсутствие спасателей.
Эксперты сообщают, что предприятия, находящиеся рядом с реками и озерами, вполне могут осуществлять сброс отходов производства в водоемы, что может негативно отразиться на здоровье купальщиков.
Если речь идет о карьерах и реках в сельской местности, то фермеры часто используют естественные источники воды для водопоя рогатого скота. Даже самые ухоженные домашние животные могут стать переносчиками вредоносных бактерий и вирусов, способных заразить человека.
Кроме этого специалисты советуют не плавать в водоемах, используемых для стирки белья и мойки автомобилей, поскольку оба процесса требуют использования химикатов.
Последним значимым признаком является отсутствие спасателей, которые могли бы контролировать ситуацию на воде.
Напомним, ранее в Ростовской области назвали города и районы, в которых зафиксировали микробное загрязнение воды.