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Posted 16 июля 2022, 13:54

Published 16 июля 2022, 13:54

Modified 11 сентября 2022, 16:54

Updated 11 сентября 2022, 16:54

Россиянам рассказали, как определить водоемы, опасные для купания

16 июля 2022, 13:54
Россиянам рассказали о признаках, которые позволят определить водоемы, несущие потенциальную угрозу купальщикам, об этом сообщил портал «Новые Известия».

В издании напомнили, что существует всего несколько признаков, благодаря которым можно определить, что тот или иной водоем является опасным для купания. Среди наиболее известных причин — наличие рядом предприятий или крупных производств, а также отсутствие спасателей.

Эксперты сообщают, что предприятия, находящиеся рядом с реками и озерами, вполне могут осуществлять сброс отходов производства в водоемы, что может негативно отразиться на здоровье купальщиков.

Если речь идет о карьерах и реках в сельской местности, то фермеры часто используют естественные источники воды для водопоя рогатого скота. Даже самые ухоженные домашние животные могут стать переносчиками вредоносных бактерий и вирусов, способных заразить человека.

Кроме этого специалисты советуют не плавать в водоемах, используемых для стирки белья и мойки автомобилей, поскольку оба процесса требуют использования химикатов.

Последним значимым признаком является отсутствие спасателей, которые могли бы контролировать ситуацию на воде.

Напомним, ранее в Ростовской области назвали города и районы, в которых зафиксировали микробное загрязнение воды.

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