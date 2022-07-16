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Posted 16 июля 2022, 12:27

Published 16 июля 2022, 12:27

Modified 11 сентября 2022, 16:54

Updated 11 сентября 2022, 16:54

В Ростовской области более 800 человек продолжают лечение от коронавируса в июле

16 июля 2022, 12:27
Власти Ростовской области сообщили, что в регионе продолжают лечиться от коронавируса более 800 человек на 15 июля, информацией об этом поделился замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

Представитель ведомства рассказал, что в пятницу, 15 июля, в Ростовской области продолжают лечиться от коронавируса 816 человек, при этом 196 из них проходят лечение в госпиталях.

В настоящий момент число людей, прошедших первичный этап вакцинации от COVID-19, приближается к 2,1 миллиона человек, а вот завершили вакцинацию всего 2,02 миллиона граждан.

Напомним, совсем недавно власти Ростовской области предупредили сограждан о возможности возвращения коронавируса, хотя о полной отмене ковидных ограничений объявили всего пару недель назад.

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