В Таганроге руководитель и главбух УК присвоили коммунальные платежи жильцов

Posted 16 июля 2022, 11:39
Published 16 июля 2022, 11:39
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
Прокуроры Таганрога утвердили обвинительное заключение по делу директора и главного бухгалтера нескольких УК, которые стали фигурантами дела о мошенничестве.
Следователи представили версию, согласно которой подозреваемые, контролирующие деятельность двух управляющих компаний, в течение двух лет с 2019 года получили от жильцов шести многоквартирных зданий более 11,5 миллиона рублей. Эти средства необходимо было направить на оплату коммунальных услуг, однако фигуранты дела перевели средства на счета аффилированных юрлиц и присвоили их, потратив деньги на собственные нужды. Таким же образом были присвоены 1,5 миллиона рублей за теплоснабжение трех домов на улице Большой Бульварной.
Сообщается, что ранее один из фигурантов дела уже применял аналогичную схему для похищения двух миллионов рублей, принадлежавших собственникам 22 домов.
Теперь дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее ростовчанину присудили больше пяти лет тюрьмы из-за обмана двух предпринимателей на сумму в 11 миллионов рублей.