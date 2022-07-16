В Таганроге руководитель и главбух УК присвоили коммунальные платежи жильцов

Следователи представили версию, согласно которой подозреваемые, контролирующие деятельность двух управляющих компаний, в течение двух лет с 2019 года получили от жильцов шести многоквартирных зданий более 11,5 миллиона рублей. Эти средства необходимо было направить на оплату коммунальных услуг, однако фигуранты дела перевели средства на счета аффилированных юрлиц и присвоили их, потратив деньги на собственные нужды. Таким же образом были присвоены 1,5 миллиона рублей за теплоснабжение трех домов на улице Большой Бульварной.