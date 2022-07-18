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Posted 18 июля 2022, 15:20

Published 18 июля 2022, 15:20

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Минспорта России хочет создать единую футбольную лигу Донбасса и Крыма

18 июля 2022, 15:20
Министерство спорта России хочет создать футбольную лигу, в которой будут команды из Донбасса и Крыма, пишет ТАСС со ссылкой на слова замглавы министерства Одеса Байсултанова.

По его словам, это позволит провести объединенный чемпионат. Собеседник напомнил о положительном опыте Крымского футбольного союза.

«В планах организовать чемпионат с туровой системой в дружественных республиках. Это будет отдельная структура», — уточнил Байсултанов.

Он добавил, что она не будет иметь отношения к структурам РФС. Когда именно будут реализованы планы, пока не раскрывается.

Ранее ФК «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в первом матче сезона РПЛ.

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