Минспорта России хочет создать единую футбольную лигу Донбасса и Крыма

Posted 18 июля 2022, 15:20
Published 18 июля 2022, 15:20
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
По его словам, это позволит провести объединенный чемпионат. Собеседник напомнил о положительном опыте Крымского футбольного союза.
«В планах организовать чемпионат с туровой системой в дружественных республиках. Это будет отдельная структура», — уточнил Байсултанов.
Он добавил, что она не будет иметь отношения к структурам РФС. Когда именно будут реализованы планы, пока не раскрывается.
Ранее ФК «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в первом матче сезона РПЛ.