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Posted 18 июля 2022, 18:12

Published 18 июля 2022, 18:12

Modified 11 сентября 2022, 16:56

Updated 11 сентября 2022, 16:56

На базе вузов Ростова-на-Дону планируют открыть две инженерные школы

18 июля 2022, 18:12
В Ростовской области сразу два вуза Ростова-на-Дону будут заниматься подготовкой инженеров, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в эфире передачи «О главном».

В понедельник, 18 июля, стало известно, что Ростовская область принимает участие в федеральном проекте по подготовке профессиональных инженерных кадров, сразу два донских вуза ЮФУ и ДГТУ будут обучать специалистов в инженерных школах.

Губернатор объявил, что оба учреждения выиграли гранты на создание инженерных школ, и теперь ДГТУ будет заниматься подготовкой специалистов в сфере сельхозмашиностроения, а ЮФУ — в сфере IT-технологии по различным направлениям.

Обе эти сферы являются востребованными в текущих условиях экономики как и Ростовской области, так и страны. А потому по словам Василия Голубева перед правительством Ростовской области стоит задача организовать комфортные условия обучения студентов, которые в дальнейшем будут находить работу на территории региона.

Ранее на заседании Совета по инвестициям объявили, какие производства активно развиваются в Ростовской области.

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