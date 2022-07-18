На базе вузов Ростова-на-Дону планируют открыть две инженерные школы

Обе эти сферы являются востребованными в текущих условиях экономики как и Ростовской области, так и страны. А потому по словам Василия Голубева перед правительством Ростовской области стоит задача организовать комфортные условия обучения студентов, которые в дальнейшем будут находить работу на территории региона.