На базе вузов Ростова-на-Дону планируют открыть две инженерные школы

Posted 18 июля 2022, 18:12
Published 18 июля 2022, 18:12
Modified 11 сентября 2022, 16:56
Updated 11 сентября 2022, 16:56
В понедельник, 18 июля, стало известно, что Ростовская область принимает участие в федеральном проекте по подготовке профессиональных инженерных кадров, сразу два донских вуза ЮФУ и ДГТУ будут обучать специалистов в инженерных школах.
Губернатор объявил, что оба учреждения выиграли гранты на создание инженерных школ, и теперь ДГТУ будет заниматься подготовкой специалистов в сфере сельхозмашиностроения, а ЮФУ — в сфере IT-технологии по различным направлениям.
Обе эти сферы являются востребованными в текущих условиях экономики как и Ростовской области, так и страны. А потому по словам Василия Голубева перед правительством Ростовской области стоит задача организовать комфортные условия обучения студентов, которые в дальнейшем будут находить работу на территории региона.
Ранее на заседании Совета по инвестициям объявили, какие производства активно развиваются в Ростовской области.