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Posted 18 июля 2022, 07:02

Published 18 июля 2022, 07:02

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

«Ростов-Арену» проверили на готовность к введению Fan-ID

18 июля 2022, 07:02
На стадионе «Ростов-Арена» проинспектировали подготовленность к введению карт болельщиков, сообщил в интервью изданию «ДОН24» замгубернатора Артем Хохлов.

Ростовские чиновники посетили «Ростов-Арену» и проверили готовность стадиона к пропуску болельщиков по Fan-ID. Сообщается, что на стадионе работает специализированное МФЦ, где желающим могут быстро оформить заявку на получение паспорта болельщика. Чиновники заверяют, что все электронные системы налажены, работают быстро и качественно.

Оформить карту болельщика также можно на Госуслугах.

Система Fan-ID была введена для повышения безопасности на стадионах во время матчей. Оформлять его обязаны как болельщики, так и сотрудники клубов, в том числе игроки, тренеры и управленцы.

Ранее паспорта болельщиков не смогли получить дочери главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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