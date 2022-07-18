«Ростов-Арену» проверили на готовность к введению Fan-ID

Posted 18 июля 2022, 07:02
Published 18 июля 2022, 07:02
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
Ростовские чиновники посетили «Ростов-Арену» и проверили готовность стадиона к пропуску болельщиков по Fan-ID. Сообщается, что на стадионе работает специализированное МФЦ, где желающим могут быстро оформить заявку на получение паспорта болельщика. Чиновники заверяют, что все электронные системы налажены, работают быстро и качественно.
Оформить карту болельщика также можно на Госуслугах.
Система Fan-ID была введена для повышения безопасности на стадионах во время матчей. Оформлять его обязаны как болельщики, так и сотрудники клубов, в том числе игроки, тренеры и управленцы.