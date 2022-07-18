Жители Ростовской области пожаловались на белую пыль, от которой трудно дышать

Posted 18 июля 2022, 08:51
Published 18 июля 2022, 08:51
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Неделю назад жители СНТ «Ветеран» и СНТ «Содружество» в хуторе Нижнетемерницкий Ростовской области увидели клубы дыма, которые достигали уровня 3-4 этажного дома. Решив, что где-то возгорание, люди собрались вызывать пожарных.
«Но оказалось, что это ветер поднял вверх белую пыль. Белый порошок в воздухе стал появляться после того, как дорогу благоустроила администрация. Похоже, что дорогу засыпали этой странной смесью белого порошка, а сверху положили гравий. И когда машины поднимают гравий, вверх поднимается эта белая пыль», — отмечает жительница садоводства Светлана Колесникова.
По ее словам, белым порошком в районе сегодня покрыты все уличные объекты и растения.
«По этой дороге ездят рейсовые автобусы № 104, 114. Проезжая у нас, в их салонах тоже клубится белый порошок. Людям нечем дышать», — подчеркивает Светлана Колесникова.
Похожая ситуация и в домах у жителей садоводств - в комнатах все покрыто белой пылью.
«Мой дом находится в середине. Из-за этой пылищи страшно даже окно открывать», — делится проблемами собеседница.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за похожей ситуации на Щепкинской трассе в Аксайском районе, таксисты отказываются заезжать в садовое товарищество «Ростсельмашевец-2».