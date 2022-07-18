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Posted 18 июля 2022, 08:51

Published 18 июля 2022, 08:51

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

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Жители Ростовской области пожаловались на белую пыль, от которой трудно дышать

18 июля 2022, 08:51
Фото: Светлана Колесникова / RostovGazeta
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Ростовской области Светлана Колесникова. Она сообщила, что после засыпки странной смесью дороги в Аксайском районе в воздухе появились клубы белого дыма, а все вокруг покрылось налетом, толщиной почти в палец.

Неделю назад жители СНТ «Ветеран» и СНТ «Содружество» в хуторе Нижнетемерницкий Ростовской области увидели клубы дыма, которые достигали уровня 3-4 этажного дома. Решив, что где-то возгорание, люди собрались вызывать пожарных.

«Но оказалось, что это ветер поднял вверх белую пыль. Белый порошок в воздухе стал появляться после того, как дорогу благоустроила администрация. Похоже, что дорогу засыпали этой странной смесью белого порошка, а сверху положили гравий. И когда машины поднимают гравий, вверх поднимается эта белая пыль», — отмечает жительница садоводства Светлана Колесникова.

Фото: Светлана Колесникова / RostovGazeta

По ее словам, белым порошком в районе сегодня покрыты все уличные объекты и растения.

«По этой дороге ездят рейсовые автобусы № 104, 114. Проезжая у нас, в их салонах тоже клубится белый порошок. Людям нечем дышать», — подчеркивает Светлана Колесникова.

Похожая ситуация и в домах у жителей садоводств - в комнатах все покрыто белой пылью.

«Мой дом находится в середине. Из-за этой пылищи страшно даже окно открывать», — делится проблемами собеседница.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за похожей ситуации на Щепкинской трассе в Аксайском районе, таксисты отказываются заезжать в садовое товарищество «Ростсельмашевец-2».

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