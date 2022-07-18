Жители Ростовской области пожаловались на белую пыль, от которой трудно дышать

«Но оказалось, что это ветер поднял вверх белую пыль. Белый порошок в воздухе стал появляться после того, как дорогу благоустроила администрация. Похоже, что дорогу засыпали этой странной смесью белого порошка, а сверху положили гравий. И когда машины поднимают гравий, вверх поднимается эта белая пыль», — отмечает жительница садоводства Светлана Колесникова.