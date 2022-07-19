Ангары с луком сгорели в Ростовской области в ночь на 19 июля

Posted 19 июля 2022, 04:49
Published 19 июля 2022, 04:49
Modified 11 сентября 2022, 16:15
Updated 11 сентября 2022, 16:15
Пожар начался в 02.32 мск в нескольких километрах от села Пешково, где вспыхнули два ангара. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.
Локализовать огонь удалось в 04.53, к этой работе привлекли 50 человек, им потребовались 17 единиц техники. Полностью ликвидировали возгорание в 06.55.
«Внутри помещений хранили лук, здесь же находились линии по его обработке и фасовке», — говорится в публикации.
О причинах пожара информации нет.