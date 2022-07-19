Ангары с луком сгорели в Ростовской области в ночь на 19 июля

В Ростовской области на огромной площади выгорели ангары, в которых находились сельхозпродукция и техника, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар начался в 02.32 мск в нескольких километрах от села Пешково, где вспыхнули два ангара. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. Локализовать огонь удалось в 04.53, к этой работе привлекли 50 человек, им потребовались 17 единиц техники. Полностью ликвидировали возгорание в 06.55. «Внутри помещений хранили лук, здесь же находились линии по его обработке и фасовке», — говорится в публикации. О причинах пожара информации нет. Ранее часть пшеничного поля выгорела в Ростовской области. Материалы по теме В пожаре на птицефабрике в Ростовской области заживо сгорели 10 тысяч птиц «Самый жгучий васаби в мире»: в Таганроге в третий раз сгорел суши-бар «Самурай»