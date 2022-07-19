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Posted 19 июля 2022, 04:49

Published 19 июля 2022, 04:49

Modified 11 сентября 2022, 16:15

Updated 11 сентября 2022, 16:15

Ангары с луком сгорели в Ростовской области в ночь на 19 июля

19 июля 2022, 04:49
В Ростовской области на огромной площади выгорели ангары, в которых находились сельхозпродукция и техника, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар начался в 02.32 мск в нескольких километрах от села Пешково, где вспыхнули два ангара. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.

Локализовать огонь удалось в 04.53, к этой работе привлекли 50 человек, им потребовались 17 единиц техники. Полностью ликвидировали возгорание в 06.55.

«Внутри помещений хранили лук, здесь же находились линии по его обработке и фасовке», — говорится в публикации.

О причинах пожара информации нет.

Ранее часть пшеничного поля выгорела в Ростовской области.

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