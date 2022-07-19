Два пляжа в Ростовской области включили в список самых чистых в России

Posted 19 июля 2022, 11:10
Published 19 июля 2022, 11:10
Modified 1 октября, 14:01
Updated 1 октября, 14:01
В перечень вошли территории для отдыха в нескольких регионах. Все они являются безопасными и чистыми.
Так, в донском регионе это «Азак» и «Казачий Дон». Первый находится в Азове, его открыли в 2019 году, второй — в станице Старочеркасской.
Кроме того, в список включили пляжи в Калининградской и Саратовской областях.
Ранее Роспотребнадзор запретил ростовчанам купаться в Северном водохранилище из-за микробов. Но местные жители проигнорировали запреты и свободно плавали.