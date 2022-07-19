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Posted 19 июля 2022, 11:10

Published 19 июля 2022, 11:10

Modified 1 октября, 14:01

Updated 1 октября, 14:01

Два пляжа в Ростовской области включили в список самых чистых в России

19 июля 2022, 11:10
Два находящихся в Ростовской области пляжа попали в список самых безопасных и чистых в стране, сообщает Роспотребнадзор.

В перечень вошли территории для отдыха в нескольких регионах. Все они являются безопасными и чистыми.

Так, в донском регионе это «Азак» и «Казачий Дон». Первый находится в Азове, его открыли в 2019 году, второй — в станице Старочеркасской.

Кроме того, в список включили пляжи в Калининградской и Саратовской областях.

Ранее Роспотребнадзор запретил ростовчанам купаться в Северном водохранилище из-за микробов. Но местные жители проигнорировали запреты и свободно плавали.

#Илья Протвинов#Общество#Новости
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