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Posted 19 июля 2022, 13:48

Published 19 июля 2022, 13:48

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

19 июля 2022, 13:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Взрыв, раздавшийся в одной из квартир пятиэтажки на улице Баумана в Нижнем Новгороде, мог быть спровоцирован распылением аэрозоля от насекомых. Об этом рассказали в прокуратуре Нижегородской области.

По предварительной информации, хлопок в одной из квартир на третьем этаже жилого дома раздался после распыления собственником квартиры аэрозоля от насекомых. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на сообщение ведомства.

Напомним, сообщение о взрыве газа в квартире кирпичного дома 1967 года постройки поступило в МЧС в понедельник в 21.20. В пострадавшей квартире рухнули три оконных проема и межквартирная перегородка. Из дома было эвакуировано тридцать семь жильцов, пострадавших нет. В настоящее время прокуратура осуществляет проверку обстоятельств случившегося.

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