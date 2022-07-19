Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

Напомним, сообщение о взрыве газа в квартире кирпичного дома 1967 года постройки поступило в МЧС в понедельник в 21.20. В пострадавшей квартире рухнули три оконных проема и межквартирная перегородка. Из дома было эвакуировано тридцать семь жильцов, пострадавших нет. В настоящее время прокуратура осуществляет проверку обстоятельств случившегося.