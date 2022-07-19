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Posted 19 июля 2022, 08:58

Published 19 июля 2022, 08:58

Modified 18 сентября 2022, 15:20

Updated 18 сентября 2022, 15:20

Пропаганду нетрадиционных отношений запретят в социальных сетях и фильмах

Пропаганду нетрадиционных отношений запретят в социальных сетях и фильмах

19 июля 2022, 08:58
Фото: 1MI.
С соответствующей инициативой выступили депутаты Государственной думы РФ.

Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений могут полностью убрать из СМИ, социальных сетей и фильмов — с такой инициативой выступили депутаты Госдумы РФ. Об этом сообщает 360tv.ru. По мнению парламентариев, популяризация идей чайлдфри, отрицание семейных ценностей необходимо приравнять к рекламе наркотических средств.

Инициативу депутатов поддержала первый заместитель председателя Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее мнению, закон спасет детей и будущее страны.

Закон уже вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Депутаты предлагают бороться с публикациями в социальных сетях и в прессе, в которых отрицаются семейные ценности, пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения. Уже разработаны поправки в несколько законов России — «О поддержке кинематографии», «О СМИ», «Об информации».

Депутаты отмечают, что в России на уровне закона запрещена пропаганда наркотиков, суицида, преступного поведения и экстремизма, однако запрета на популяризацию нетрадиционных отношений пока еще нет.

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