Пропаганду нетрадиционных отношений запретят в социальных сетях и фильмах

Posted 19 июля 2022, 08:58
Published 19 июля 2022, 08:58
Modified 18 сентября 2022, 15:20
Updated 18 сентября 2022, 15:20
Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений могут полностью убрать из СМИ, социальных сетей и фильмов — с такой инициативой выступили депутаты Госдумы РФ. Об этом сообщает 360tv.ru. По мнению парламентариев, популяризация идей чайлдфри, отрицание семейных ценностей необходимо приравнять к рекламе наркотических средств.
Инициативу депутатов поддержала первый заместитель председателя Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее мнению, закон спасет детей и будущее страны.
Закон уже вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Депутаты предлагают бороться с публикациями в социальных сетях и в прессе, в которых отрицаются семейные ценности, пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения. Уже разработаны поправки в несколько законов России — «О поддержке кинематографии», «О СМИ», «Об информации».
Депутаты отмечают, что в России на уровне закона запрещена пропаганда наркотиков, суицида, преступного поведения и экстремизма, однако запрета на популяризацию нетрадиционных отношений пока еще нет.