Пропаганду нетрадиционных отношений запретят в социальных сетях и фильмах

Закон уже вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Депутаты предлагают бороться с публикациями в социальных сетях и в прессе, в которых отрицаются семейные ценности, пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения. Уже разработаны поправки в несколько законов России — «О поддержке кинематографии», «О СМИ», «Об информации».