ТРК «Горизонт» в Ростове-на-Дону подал в суд на Mango и Levi’s

Теперь выяснилось, что аналогичное заявление от торгового центра получило и ООО «Леви Штраусс Москва», от которых АО «Торговый Комплекс Горизонт» потребовал более 3,9 миллиона рублей. Иск приняли к производству еще в начале июля, в это же время вышло решение суда об обеспечительных мерах, согласно которым на имущество компании ООО «Леви Штраусс Москва» будет наложен запрет. Речь идёт как о денежных средствах, поступающих на банковские счета юрлица, так и движимое и недвижимое имущество в пределах суммы иска, пока не будет исполнен судебный акт по спору.