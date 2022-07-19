ТРК «Горизонт» в Ростове-на-Дону подал в суд на Mango и Levi’s

Posted 19 июля 2022, 15:43
Published 19 июля 2022, 15:43
Modified 11 сентября 2022, 16:15
Updated 11 сентября 2022, 16:15
Во вторник, 19 июля, стало известно, что ТРК «Горизонт» начал судебные тяжбы с представительством бренда Mango, чтобы получить более 3,5 миллиона рублей от компании, принявшей решение уйти с российского рынка ровно месяц назад.
Теперь выяснилось, что аналогичное заявление от торгового центра получило и ООО «Леви Штраусс Москва», от которых АО «Торговый Комплекс Горизонт» потребовал более 3,9 миллиона рублей. Иск приняли к производству еще в начале июля, в это же время вышло решение суда об обеспечительных мерах, согласно которым на имущество компании ООО «Леви Штраусс Москва» будет наложен запрет. Речь идёт как о денежных средствах, поступающих на банковские счета юрлица, так и движимое и недвижимое имущество в пределах суммы иска, пока не будет исполнен судебный акт по спору.
Между тем в картотеке дел появилась информация о том, что 15 июля «Горизонт» подал ходатайство об отказе от иска, а производство было прекращено спустя четыре дня.
Также в материалах картотеки арбитражных дел указано, что «Горизонт» продолжает вести тяжбы с сетью H&M, сумма иска к которой составляет более 2,5 миллиона рублей.