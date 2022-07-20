Как попасть добровольцем на военную спецоперацию РФ на Украине?

Posted 20 июля 2022, 13:16
Published 20 июля 2022, 13:16
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
Россияне, желающие участвовать в СВО на Украине, должны подписать контракт с Минобороны России в одном из пунктов призыва или военкомате по месту жительства. Условия приема на контрактную службу в 2022 году довольно просты: достаточно взять паспорт и военный билет и пройти медкомиссию.
Не берут на контрактную службу при наличии судимости, проблемах со здоровьем и низком уровне физической подготовки. Откажут в подписании контракта и лицам, замеченным в употреблении наркотиков и состоящим на учете в наркодиспансере. При наборе добровольцев на контрактную службу есть и возрастные ограничения: контрактнику должно быть не менее 18 лет, а вот верхний порог для заключающих первый контракт на военную службу отменен.
На контрактную службу берут не только людей, ранее служивших в армии, но и лиц, не имеющих никакой воинской подготовки. На пунктах отбора контрактников в течение нескольких месяцев проводят полную общевойсковую подготовку и помогают подобрать подходящую воинскую специальность.
Однако подписание контракта на военную службу вовсе не означает, что добровольца отправят в зону спецоперации на Украине. У армии России много разноплановых задач, и нести службу нужно не только за пределами государства.
Поэтому добровольцу, желающему попасть на Украину, можно обратиться напрямую к властям ЛНР и ДНР. Но в этом случае придется добираться до Донбасса своими силами и иметь собственную экипировку и обмундирование.
Объявления о наборе добровольцев-контрактников можно найти на любых российских сервисах по трудоустройству: Superjob, Работа.ру, hh.ru и др.
Кандидату в добровольцы для службы по контракту нужно обратиться в пункт отбора по городу Москве и Московской области (для жителей столицы и Подмосковья) либо в отдел военного комиссариата по месту прописки (для регионов).
Телефоны и адреса окружных и районных военкоматов по Москве и Московской области можно найти на портале ВМКС. Для других регионов пункты отбора на службу по контракту можно найти на сервисе «НаГражданке.ру», созданном специально для военнослужащих ВС РФ, либо на сайте военкомата своего региона.
Заработная плата контрактника официально называется денежное довольствие. Она формируется из оклада, соответствующего воинскому званию и занимаемой должности контрактника, начислений за выслугу лет на воинской службе, надбавок за особые условия, выполнение боевых задач и др. На сайте Минобороны суммы денежного довольствия добровольцам, находящимся на контрактной службе в рядах ВС РФ, варьируются от 25 до 50 тыс. рублей.
Расчет денежного довольствия контрактников, привлекаемых к участию в СВО на Украине, выглядит несколько иначе. Зарплата добровольца-контрактника зависит от степени вовлеченности в спецоперацию на Украине, то есть от непосредственного участия военнослужащего в боевых действиях.
Денежное довольствие добровольца на контрактной службе при участии в СВО на Украине состоит из:
Таким образом, доброволец, проходящий службу по контракту на Украине, сможет получать от 250 до 500 тыс. рублей в месяц.
Кроме того, существуют и дополнительные выплаты добровольцам-контрактникам за уничтожение либо захват военной техники, вооружения и живой силы противника на Украине. Так, 50 тыс. рублей выплачивают за уничтоженный беспилотник, БМП, БТР, боевую машину реактивной системы залпового огня. За уничтоженный самолет или танк противника заплатят 300 тыс. рублей, а за сбитый вертолет — 200 тыс. рублей.
Добровольцам, особо отличившимся на службе по контракту на Украине, за решение боевых задач и уничтожение живой силы противника полагается премия в 100 тыс. рублей.
Всем раненым добровольцам, проходящим службу по контракту на Украине, государство заплатит единоразовое пособие в размере трех миллионов рублей. Эта сумма фиксированная и не зависит от степени тяжести полученного увечья или травмы.
Кроме того, Минобороны выплатит положенное страховое обеспечение раненым контрактникам, проходившим службу на Украине:
Если доброволец-контрактник, получивший на Украине ранение, будет признан негодным к дальнейшему прохождению воинской службы, то ему выплатят единовременное пособие, составляющее 2,968 млн рублей.
Если будет установлена инвалидность вследствие получения травмы в момент прохождения службы на территории Украины, добровольцу-контрактнику назначат пожизненную пенсию в размере 85% от суммы денежного довольствия для инвалидов 1-й и 2-й групп и 50% от размера денежного довольствия для инвалидов 3-й группы.
Добровольцам, получившим ранение на Украине и признанным инвалидами, также будут назначены следующие выплаты:
Каждому добровольцу-контрактнику, проходившему службу в рядах ВС РФ и получившему ранение на Украине, положены льготы от государства и соцгарантии, как участнику боевых действий.
Согласно мартовскому указу 2022 года российского президента Владимира Путина семьи погибших на Украине добровольцев смогут получить деньги от государства. Компенсацию заплатят только близким родственникам погибшего бойца: мужу (жене), родителям или детям.
Родственникам погибшего добровольца заплатят 12,4 млн рублей. В эту сумму входят:
Кроме того, семьям погибших добровольцев начисляются ежемесячные пособия: пенсия по потере кормильца и различные пособия, назначаемые в регионах. Такие выплаты будут получать несовершеннолетние дети погибших контрактников и родители, если они были на попечении павшего воина.
Помогают семьям погибших на Украине и на региональном уровне. В 2022 году более чем в 50 субъектах федерации установлены региональные единоразовые выплаты от одного до трех миллионов рублей, а также ежемесячные региональные пособия родственникам павших добровольцев.
Для семей погибших на Украине добровольцев также предусмотрен ряд льгот. Например, для детей при зачислении в вуз, скидки на коммунальные платежи, соцгарантии, помощь в улучшении жилищных условий, первоочередное получение медуслуг, налоговые льготы.
Лицо, которое добровольно вступило в ряды вооруженных сил государства, считается добровольцем. Все завербовавшиеся для участия в спецоперации на Украине добровольцы подписывают договор с Минобороны РФ о контрактной службе. Таким образом, они официально входят в состав вооруженных сил России.
За все действия добровольцев несет ответственность государство, то есть их не могут судить за участие в военных действиях, на них распространяются общепринятые международные гарантии в случае попадания в плен к противнику. Официально говоря, добровольцы имеют статус комбатанта.
Наемники тоже участвуют в вооруженных конфликтах на добровольной основе, но они в личный состав вооруженных сил не входят, а значит, страна не несет ответственности за их действия. Такие лица вербуются, как правило, в частные военные компании (ЧВК), и на них не распространяются нормы права, регулирующие вооруженные конфликты.
Наемников можно назвать «нелегальными комбатантами». Это означает, что они не имеют статуса военнопленного и не попадают под положения Женевской конвенции. Если они попадут в плен к врагу, то будут отвечать сами за себя — официальной помощи от государства, на стороне которого они выступали, не поступит.
Кроме того, если добровольцы идут на воинскую службу за идею — защитить свою страну, то наемники руководствуются лишь желанием получить материальную выгоду.