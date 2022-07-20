Как попасть добровольцем на военную спецоперацию РФ на Украине?

Наемников можно назвать «нелегальными комбатантами». Это означает, что они не имеют статуса военнопленного и не попадают под положения Женевской конвенции. Если они попадут в плен к врагу, то будут отвечать сами за себя — официальной помощи от государства, на стороне которого они выступали, не поступит.