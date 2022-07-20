Оценка квартир полностью онлайн — новый сервис для ипотечных клиентов Альфа-Банка

Posted 20 июля 2022, 08:41
Published 20 июля 2022, 08:41
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
После сдачи готового жилья клиентам нужно оформить право собственности, и для этого требуется отчет. Благодаря сервису экспресс-оценки такой отчет выдается онлайн всего за один день – без выезда оценщика на объект, показа квартиры и т.п.
Отчет полностью соответствует законодательству и требованиям банка, а технологичный сервис экономит время клиента. Чтобы его получить, достаточно направить заявку на электронную почту domsdan@alfabank.ru. Сервис разработан совместно с Группой компаний SRG.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.