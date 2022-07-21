На руководство ДК Миллеровского района завели дело из-за покупки автоклуба

Весной 2020 года ДК получил «ГАЗель NEXT», который не соответствовал техническому заданию тендера на 17 из 19 пунктов. Вместе с этим сообщается, что автомобиль не обладал необходимой сопроводительной документацией, которая бы разрешала допуск ТС к рынку государственных нужд. Также стало известно, что автомобиль был модифицирован под автоклуб из грузового транспортного средства, хотя разрешительных документов на это также не было.