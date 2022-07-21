На руководство ДК Миллеровского района завели дело из-за покупки автоклуба

Posted 21 июля 2022, 13:09
Published 21 июля 2022, 13:09
Modified 11 сентября 2022, 16:16
Updated 11 сентября 2022, 16:16
В ведомстве рассказали, что в отношении руководства МУК «Дома культуры Миллеровского района» возбудили уголовное дело из-за превышения полномочий.
Причиной этого стали хищение и нецелевое расходование денег, выделенных на покупку автоклуба для проведения мероприятий в Миллеровском районе.
Весной 2020 года ДК получил «ГАЗель NEXT», который не соответствовал техническому заданию тендера на 17 из 19 пунктов. Вместе с этим сообщается, что автомобиль не обладал необходимой сопроводительной документацией, которая бы разрешала допуск ТС к рынку государственных нужд. Также стало известно, что автомобиль был модифицирован под автоклуб из грузового транспортного средства, хотя разрешительных документов на это также не было.
Несмотря на все эти несоответствия директор учреждения культуры подписала акт приема-передачи, перечислив поставщику более 3,9 миллиона рублей, хотя фактическая стоимость автоклуба была в два раза ниже.
Теперь в отношении руководителя дома культуры расследуется уголовное дело.
Об аналогичных случаях сообщали дважды с начала года, ранее из-за махинаций с покупкой автоклубов уголовные дела возбудили против руководителей ДК в Казанской и социально-культурного центра в Азовском районе.