Стартовала первая коммуникационная площадка отрасли ТКО «Экологично = экономично»

На базе Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» при поддержке ППК «Российский экологический оператор»начала работать первая коммуникационная площадка для представителей отрасли, информирует 360tv.ru.
«Ресурс» является самой крупной национальной ассоциацией, в которую входят региональные операторы и компании по утилизации вторсырья и производству вторресурсов. Также участниками объединения являются предприятия по проектированию и изготовлению отраслевого оборудования.
Руководитель компании «РЭО» Денис Буцаев отметил, что площадка обеспечивает конструктивное взаимодействие - такое общение полезно в первую очередь для производителей, которые намерены заменить актуальную упаковку на новый, более экологичный и экономичный вариант.
Глава РЭО объяснил, что производители часто производят неперерабатываемую упаковку потому, что не знают о существовании других вариантов. Главная задача новой коммуникационной площадки сводится к обеспечению возможности конструктивного общения на эту тему всеми заинтересованными сторонами.
В ходе первого заседания эксперты рассказали участникам о параметрах экоупаковки. Операторы отрасли по обращению с ТКО и компании-переработчики обозначили свои позиции. В рамках встречи ретейлеры и производители товаров рассмотрели действующие кейсы в отношении того, каким образом нужно заменить упаковку на более экологичную.
Руководитель РЭО Денис Буцаев отметил важность комплексного подхода: нельзя пренебрегать выбором упаковки, надеясь на то, что создание мощности для ее сортировки и утилизации и так даст результат.
Буцаев пообещал поддержку предпринимателям, применяющим вторсырье. В качестве примера он привел постановление российского правительства, которое касается зеленых закупок. Согласно данному документу, приоритет получат предприятия, которые при производстве своих товаров используют переработанное сырье.
Глава РЭО подчеркнул и тот факт, что расширенная ответственность производителей (РОП) стимулирует предпринимателей использовать вторсырье. Также от он отметил, что для возможности конкурировать с оригинальным сырьем вторресурсам нужна экономическая поддержка в виде экосбора. РЭО готов компенсировать переработчикам расходы на утилизацию.
Участники платформы «Экологично = экономично» могут напрямую договариваться о тестировании упаковки на предмет извлекаемости упаковки из потока отходов и легкости ее переработки. Такая возможность предусмотрена как для действующей упаковки, так и для проектируемой. Предприятия ассоциации «Ресурс» готовы посодействовать этому.