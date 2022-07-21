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Стартовала первая коммуникационная площадка отрасли ТКО «Экологично = экономично»

21 июля 13:29
Фото: Медиахолдинг 1MI
Производители упаковки для товаров теперь могут напрямую общаться с операторами по обращению с ТКО и переработчиками отходов.

На базе Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» при поддержке ППК «Российский экологический оператор»начала работать первая коммуникационная площадка для представителей отрасли, информирует 360tv.ru.

«Ресурс» является самой крупной национальной ассоциацией, в которую входят региональные операторы и компании по утилизации вторсырья и производству вторресурсов. Также участниками объединения являются предприятия по проектированию и изготовлению отраслевого оборудования.

Руководитель компании «РЭО» Денис Буцаев отметил, что площадка обеспечивает конструктивное взаимодействие - такое общение полезно в первую очередь для производителей, которые намерены заменить актуальную упаковку на новый, более экологичный и экономичный вариант.

Глава РЭО объяснил, что производители часто производят неперерабатываемую упаковку потому, что не знают о существовании других вариантов. Главная задача новой коммуникационной площадки сводится к обеспечению возможности конструктивного общения на эту тему всеми заинтересованными сторонами.

В ходе первого заседания эксперты рассказали участникам о параметрах экоупаковки. Операторы отрасли по обращению с ТКО и компании-переработчики обозначили свои позиции. В рамках встречи ретейлеры и производители товаров рассмотрели действующие кейсы в отношении того, каким образом нужно заменить упаковку на более экологичную.

Руководитель РЭО Денис Буцаев отметил важность комплексного подхода: нельзя пренебрегать выбором упаковки, надеясь на то, что создание мощности для ее сортировки и утилизации и так даст результат.

Буцаев пообещал поддержку предпринимателям, применяющим вторсырье. В качестве примера он привел постановление российского правительства, которое касается зеленых закупок. Согласно данному документу, приоритет получат предприятия, которые при производстве своих товаров используют переработанное сырье.

Глава РЭО подчеркнул и тот факт, что расширенная ответственность производителей (РОП) стимулирует предпринимателей использовать вторсырье. Также от он отметил, что для возможности конкурировать с оригинальным сырьем вторресурсам нужна экономическая поддержка в виде экосбора. РЭО готов компенсировать переработчикам расходы на утилизацию.

Участники платформы «Экологично = экономично» могут напрямую договариваться о тестировании упаковки на предмет извлекаемости упаковки из потока отходов и легкости ее переработки. Такая возможность предусмотрена как для действующей упаковки, так и для проектируемой. Предприятия ассоциации «Ресурс» готовы посодействовать этому.

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