Стартовала первая коммуникационная площадка отрасли ТКО «Экологично = экономично»

В ходе первого заседания эксперты рассказали участникам о параметрах экоупаковки. Операторы отрасли по обращению с ТКО и компании-переработчики обозначили свои позиции. В рамках встречи ретейлеры и производители товаров рассмотрели действующие кейсы в отношении того, каким образом нужно заменить упаковку на более экологичную.