В Ростове декоративной подсветкой оборудуют на 110 зданиях и других объектах

Власти рассказали, что претендентами на иллюминацию стали 110 домов, которые являются как объектами общественно-деловой застройки, так и соцучреждениями с многоквартирными домами. При этом около четверти из них составляют здания, которые имеют статус объекта культурного наследия.
Глава городского Департамента ЖКХ и энергетики Алексей Пономарев рассказал, что все дизайн-проекты уже были согласованы, а МКП «Ростгорсвет» провел проверку объектов для поиска точек подключения.
Также представители компании-подрядчика рассказали, что планируют завершить разработку дизайн-макетов на следующей неделе. Директор Юлия Гончарова рассказала, что элементы освещения будут выполнены в единой цветовой температуре с использованием теплых оттенков, чтобы придать улица города еще больше комфорта и уюта.
Уже сейчас администрация представила подборку визуализаций того, как будут выглядеть здания после проведения работ, так на части домов появится контурная подсветка, подчеркивающая архитектурные линии построек, а где-то иллюминация станет главным украшением минималистичных фасадов зданий.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко также подчеркнул важность проекта, отметив, что грамотно продуманное освещение способно изменить восприятие улиц и создать для них неповторимый облик, а потому торопиться с проектом не стоит.
«Главное в этом деле не торопиться, изучить положительный и неудачный опыт других городов, не переборщить с освещением и не получить обратного эффекта в виде светового загрязнения улиц», — в заключение добавил глава администрации Ростова.
И хотя сити-менеджер добавил, что подсветка не должна мешать горожанам, он все-таки допускает внести изменения в Правила землепользования и застройки, чтобы позволить строительным компаниям возводить здания сразу с декоративной подсветкой.
Ранее башня телевещания приобрела тигровый окрас в рамках поддержки мер по спасению популяции амурских тигров.