В Ростовской области целое стадо коз и овец погибло по неизвестной причине

Posted 21 июля 2022, 15:08
Published 21 июля 2022, 15:08
Modified 11 сентября 2022, 09:29
Updated 11 сентября 2022, 09:29
В управлении рассказали, что в двух километрах от Байкова в Зимовниковском районе зафиксировали массовую гибель овец и коз. Сообщение об этом поступило в ночь на четверг, 21 июля.
В итоге управление экстренно направило на место происшествия врачей, которые произвели сбор проб от 25 животных, что позволило выяснить, что никто среди умерших особей болен не был.
В ведомстве отметили, что это уже второй случай после гибели коров в Зимовниковском районе. Владелец мертвых животных предполагает, что весь скот был отравлен, поскольку в обоих случаях все животные были здоровы и привиты.
Сотрудники управления добавили, что ветврачи провели необходимые мероприятия по дезинфекции места, где были обнаружены погибшие животные.