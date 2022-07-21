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Posted 21 июля 2022, 15:08

Published 21 июля 2022, 15:08

Modified 11 сентября 2022, 09:29

Updated 11 сентября 2022, 09:29

В Ростовской области целое стадо коз и овец погибло по неизвестной причине

В Ростовской области целое стадо коз и овец погибло по неизвестной причине

21 июля 2022, 15:08
Фото: 1MI.
В Зимовниковском районе заявили о массовой гибели здоровых коз и овец спустя неделю после гибели коров, подробностями поделились в донском управлении ветеринарии.

В управлении рассказали, что в двух километрах от Байкова в Зимовниковском районе зафиксировали массовую гибель овец и коз. Сообщение об этом поступило в ночь на четверг, 21 июля.

В итоге управление экстренно направило на место происшествия врачей, которые произвели сбор проб от 25 животных, что позволило выяснить, что никто среди умерших особей болен не был.

В ведомстве отметили, что это уже второй случай после гибели коров в Зимовниковском районе. Владелец мертвых животных предполагает, что весь скот был отравлен, поскольку в обоих случаях все животные были здоровы и привиты.

Сотрудники управления добавили, что ветврачи провели необходимые мероприятия по дезинфекции места, где были обнаружены погибшие животные.

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