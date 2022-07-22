Буцаев: Опыт “Тавриды” говорит о росте запросов на экодобровольчество

Участники арт-школы делились с коллегами собственными наработками и перенимали чужой опыт. Например, Мария Ковалёва решила организовать в Екатеринбурге свою эколабораторию по переработке полимеров. В ней она будет проводить мастер-классы по сортировке отходов и их трансформации во вторичное сырье. А Регина Зайкова из Сургута получила 500 000 рублей в качестве гранта на проект “Мастерская стеклодизайна “Вторая жизнь стекла”.