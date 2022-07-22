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Posted 22 июля 2022, 12:33

Published 22 июля 2022, 12:33

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Буцаев: Опыт “Тавриды” говорит о росте запросов на экодобровольчество

22 июля 2022, 12:33
На “Тавриде.Арт” в Крыму впервые работала арт-школа экологии. В РЭО рассказали, что мероприятие собрало 48 экспертов и 329 молодых профессионалов из разных отраслей. Российский экологический оператор выступил генеральным экопартнером арт-кластера “Таврида”.

Арт-школа экологии работала в рамках образовательного заезда “В движении” на площадке арт-кластера “Таврида” в Крыму. Одним из этапов её работы был субботник в заказнике “Новый свет”. Объем собранного там мусора превысил 2000 литров. Часть полимерных отходов была переработана в организованной при арт-школе лаборатории. Из полученного вторсырья сделали аксессуары, пишет kp.ru.

Возглавляющий ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев рассказал о том, что привлекает молодёжь в экологическом волонтерстве. Одни хотят реализовать себя, другим просто нужна команда единомышленников, часть приходит, потому что это сейчас модно, немало и тех, кто хочет очищать природу собственными руками.

Участники арт-школы делились с коллегами собственными наработками и перенимали чужой опыт. Например, Мария Ковалёва решила организовать в Екатеринбурге свою эколабораторию по переработке полимеров. В ней она будет проводить мастер-классы по сортировке отходов и их трансформации во вторичное сырье. А Регина Зайкова из Сургута получила 500 000 рублей в качестве гранта на проект “Мастерская стеклодизайна “Вторая жизнь стекла”.

По словам Буцаева, государство и РЭО поддерживают молодых экоактивистов на системном уровне. В рамках соглашения с Росмолодёжью запущена “экологизация форумов”. “Таврида” – далеко не единственная площадка, в программе участвуют “Бирюса”, “Территория смыслов” и другие. РЭО набирает волонтёров, уже удалось привлечь более 5000 активистов, до конца года их должно быть уже 10 000.

PR-директор РЭО Дмитрий Бойко сообщил о более чем 700 очных уроках “Экология начинается с тебя”. Их посетили более 22 000 учащихся. Организация провела 66 субботников “Зеленый десант” в 38 субъектах Российской Федерации. Во время проведения акций собрано свыше 62 тонн отходов.

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