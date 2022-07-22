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Posted 22 июля 2022, 18:40

Published 22 июля 2022, 18:40

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Ростовские моряки не могут покинуть нейтральные воды недалеко от Индии

22 июля 2022, 18:40
Моряки из Ростова-на-Дону и Таганрога несколько месяцев не могут выбраться из нейтральных вод у Индии, сообщает «Дон-ТР» со ссылкой на супругу одного из матросов.

Ростовские моряки несколько месяцев находятся на аварийном танкере INDA в нейтральных водах около Индии. Жена одного из матросов Юлия Хайрулаева сообщает, что у моряков заканчиваются еда и вода.

Осенью 2021 года танкер с ростовчанами отправился в индийский порт Аланг из Дубая. Когда судно прибыло в место назначения, его не смогли принять из-за санкций. По этой причине моряки оказались в бедственном положении.

Хайрулаева обращает внимание, что на танкере отсутствуют медикаменты, тем временем у ее супруга Артема появились проблемы со здоровьем.

Ростовский профсоюз моряков подтвердил информацию о застрявших в нейтральных водах моряках. Компания «ТрансморФлот», владеющая судном, в данный момент ищет агента, который доставит ростовчан домой.

Ранее стало известно, что работница ростовского Платова с двумя детьми без денег не может уехать из Мексики.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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