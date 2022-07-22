В банке опровергли версию полицейского Ростова о возможности кражи денег из банкомата

Posted 22 июля 2022, 13:32
Published 22 июля 2022, 13:32
Modified 11 сентября 2022, 09:30
Updated 11 сентября 2022, 09:30
Напомним, что инвалида второй группы, ростовчанку Ольгу Черкасову обвинили в краже денег с чужого личного счета в банкомате. Ей якобы вменяли, что в момент снятия ею средств в сентябре 2021 года, в банкомате произошел технический сбой. Поэтому, несмотря на использование Черкасовой своей пластиковой карты, вероятно, деньги списались со счета предыдущего пользователя, который, внеся средства, забыл закрыть свой личный кабинет.
Однако в банке корреспондента RostovGazeta заверили, что такое априори не могло произойти.
«Чтобы совершить любую операцию в банкомате с наличными, нужно ввести пин-код. Его запрещено передавать другим людям. По правилам безопасности, пин-код должен знать только клиент», — подчеркнул сотрудник банка.
В организации разъяснили, что при внесении денег в банкомат, человеку дается 60 секунд. За это время он должен положить наличные в купюроприемник и после перерасчета нажать на сообщение «зачислить на счет». В противном случае, деньги автоматически попадают в специальный бокс банкомата. Аналогичная процедура происходит и при снятии средств.
Ранее RostovGazeta сообщала, что по делу Ольги Черкасовой, следователи ОРП возбудили уголовное дело на ТО ОП № 7 УМВД России по Ростовской области в отношении неустановленного лица.