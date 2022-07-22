В банке опровергли версию полицейского Ростова о возможности кражи денег из банкомата

В организации разъяснили, что при внесении денег в банкомат, человеку дается 60 секунд. За это время он должен положить наличные в купюроприемник и после перерасчета нажать на сообщение «зачислить на счет». В противном случае, деньги автоматически попадают в специальный бокс банкомата. Аналогичная процедура происходит и при снятии средств.