rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля 2022, 13:32

Published 22 июля 2022, 13:32

Modified 11 сентября 2022, 09:30

Updated 11 сентября 2022, 09:30

В банке опровергли версию полицейского Ростова о возможности кражи денег из банкомата

В банке опровергли версию полицейского Ростова о возможности кражи денег из банкомата

22 июля 2022, 13:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Снять деньги с чужого личного счета в банкомате невозможно. Для любой операции с наличными одной пластиковой карты недостаточно. Нужно вводить пин-код, сообщили корреспонденту RostovGazeta в банке.

Напомним, что инвалида второй группы, ростовчанку Ольгу Черкасову обвинили в краже денег с чужого личного счета в банкомате. Ей якобы вменяли, что в момент снятия ею средств в сентябре 2021 года, в банкомате произошел технический сбой. Поэтому, несмотря на использование Черкасовой своей пластиковой карты, вероятно, деньги списались со счета предыдущего пользователя, который, внеся средства, забыл закрыть свой личный кабинет.

Однако в банке корреспондента RostovGazeta заверили, что такое априори не могло произойти.

«Чтобы совершить любую операцию в банкомате с наличными, нужно ввести пин-код. Его запрещено передавать другим людям. По правилам безопасности, пин-код должен знать только клиент», — подчеркнул сотрудник банка.

В организации разъяснили, что при внесении денег в банкомат, человеку дается 60 секунд. За это время он должен положить наличные в купюроприемник и после перерасчета нажать на сообщение «зачислить на счет». В противном случае, деньги автоматически попадают в специальный бокс банкомата. Аналогичная процедура происходит и при снятии средств.

Ранее RostovGazeta сообщала, что по делу Ольги Черкасовой, следователи ОРП возбудили уголовное дело на ТО ОП № 7 УМВД России по Ростовской области в отношении неустановленного лица.

Материалы по теме
Полиция займется хакерскими атаками на банки РФЖертвами кибермошенников становятся покупатели фальшивых COVID-справокИнвалида второй группы в Ростове обвинили в краже чужих денег из банкомата
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика