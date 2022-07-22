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Posted 22 июля 2022, 07:39

Published 22 июля 2022, 07:39

Modified 11 сентября 2022, 09:30

Updated 11 сентября 2022, 09:30

В Ростовской области ожидаются дождливые выходные с 23 по 24 июля

В Ростовской области ожидаются дождливые выходные с 23 по 24 июля

22 июля 2022, 07:39
Фото: 1MI.
В Ростовской области все выходные регион будут заливать дожди, жары не ожидается, сообщили в Гидрометцентре.

С пятницы в городе начнется сезон дождей, который продлится до конца следующей недели. В субботу температура составит +24 градуса, в воскресенье — +28 градусов.

На следующей неделе температура будет подниматься до +30 градусов. Но вместе с этим сохранится пасмурная погода.

В четверг температура поднимется до 33 градусов. Ночью может холодать до +17 градусов, иногда дожди будут прекращаться.

Ранее подрядчик в Новочеркасске не захотел заниматься уборкой города после разрушений от урагана. По этой причине власти приняли решение расторгнуть с ним контракт.

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#Илья Протвинов#Общество#Новости
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