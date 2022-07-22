В Ростовской области ожидаются дождливые выходные с 23 по 24 июля

Posted 22 июля 2022, 07:39
Published 22 июля 2022, 07:39
Modified 11 сентября 2022, 09:30
Updated 11 сентября 2022, 09:30
С пятницы в городе начнется сезон дождей, который продлится до конца следующей недели. В субботу температура составит +24 градуса, в воскресенье — +28 градусов.
На следующей неделе температура будет подниматься до +30 градусов. Но вместе с этим сохранится пасмурная погода.
В четверг температура поднимется до 33 градусов. Ночью может холодать до +17 градусов, иногда дожди будут прекращаться.
Ранее подрядчик в Новочеркасске не захотел заниматься уборкой города после разрушений от урагана. По этой причине власти приняли решение расторгнуть с ним контракт.