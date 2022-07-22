Юрий Трутнев считает необходимым построить дамбу в Верхоянском районе Якутии

Как сообщает yk24.ru, к настоящему времени ущерб от паводка здесь оценивается уже в сумму 400 миллионов рублей. В зону подтопления попали почти 400 частных домов, 100 многоквартирных, необходим ремонт больницам и школам. Детей пришлось эвакуировать. На городских улицах уже нет воды, и если говорить о социально значимых объектах, все их должны восстановить к сентябрю. Но сейчас уже темой обсуждения стало, как сделать так, чтобы такая ситуация не повторилась вновь. Так как паводки на Дальнем Востоке бывают часто.