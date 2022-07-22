Юрий Трутнев считает необходимым построить дамбу в Верхоянском районе Якутии

Как сообщает yk24.ru, к настоящему времени ущерб от паводка здесь оценивается уже в сумму 400 миллионов рублей. В зону подтопления попали почти 400 частных домов, 100 многоквартирных, необходим ремонт больницам и школам. Детей пришлось эвакуировать. На городских улицах уже нет воды, и если говорить о социально значимых объектах, все их должны восстановить к сентябрю. Но сейчас уже темой обсуждения стало, как сделать так, чтобы такая ситуация не повторилась вновь. Так как паводки на Дальнем Востоке бывают часто.
Хотя документация, которая была необходима для того, чтобы началось строительство дамбы в Верхоянске, была готова еще в 2018 году, а заявка подана в 2021-м, чиновникам Росводресурсов было мало целого года, чтобы ее рассмотреть.
Как рассказал Трутнев, на его вопрос, почему это все еще не сделано, чиновники Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Росводресурсов ему ответили, что занимались направлением средств в регионы с большим количеством людей. Такая логика понятна, но и жители Верхоянска не должны оставаться беззащитными перед силами природы. По-другому быть не должно. Когда речь заходит о жизнях людей, должно быть сделано все необходимое для решения проблемы.
Следующим пунктом программы поездки полпреда было посещение самого большого объекта жилищного строительства в Якутске. Речь о квартале Звездный площадью 68,5 гектара, где должны появиться 30 многоквартирных домов и 36 сблокированных домов высотой от двух до восьми этажей. Там будут проживать около 11 тысяч человек.
Как объяснил Трутнев, механизм «Дальневосточный квартал» создан с целью снижения стоимости квадратного метра жилья в регионах Дальнего Востока. Нужно выяснить, какие сегменты жилья могут быть построены с его использованием. Дополнительно речь может идти о расширении программы «Дальневосточная ипотека». Так как 130 тысяч за квадратный метр жилья – слишком дорого. Необходимо сделать так, чтобы у жителей Якутии и других регионов Дальнего Востока была возможность купить комфортное жилье по приемлемым ценам.
Завершение визита полпреда состоялось в IT-парке «Якутск», в котором разрабатываются российские технологии. Так, резиденты парка рассказали о программном комплексе, помогающем бороться с лесными пожарами, проекте «Паромы Якутии». Задача «Цифрового помощника AITA» - сбор обращений граждан в сфере ЖКХ, а Extra Cinema - развитие российского кинопроката.
По словам Трутнева, IT-технологии являются важным направлением не только для Якутии или регионов Дальнего Востока, но и для всей страны. Их необходимо поддерживать, чтобы могла развиваться экономика.
«Многие из таких разработок оказываются востребованными», - отметил он. Об этом можно судить по проектам, разрабатываемым в якутском IТ-парке.