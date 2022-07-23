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Posted 23 июля 2022, 10:07

Published 23 июля 2022, 10:07

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

Причину возможного помилования сидящей в тюрьме пенсионерки назвали на Дону

23 июля 2022, 10:07
В Ростовской области рассмотрят вопрос о помиловании пенсионерки, которая попала в тюрьму, заявили в облправительстве.

Такое решение приняла комиссия по вопросам помилования, которой передали ходатайства осужденных. Пенсионерку посадили в 2019 году за коммерческий подкуп в одной из компаний.

Всего пожилая женщина должна пробыть в тюрьме шесть лет и заплатить штраф. Он составляет десятикратный размер от суммы подкупа.

Комиссия рекомендовала ее выпустить на свободу по нескольким причинам, в том числе из-за возраста и состояния здоровья. Это ее первая судимость, она во всем призналась и раскаялась.

В колонии женщина устроилась на работу и получила новую профессию. У нее нет взысканий и она погашает штраф.

Губернатору региона рекомендовали помиловать пенсионерку, после чего материалы направят президенту страны.

Ранее в донском регионе помиловали осужденного впервые с 2011 года.

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