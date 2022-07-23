Причину возможного помилования сидящей в тюрьме пенсионерки назвали на Дону

Posted 23 июля 2022, 10:07
Published 23 июля 2022, 10:07
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
Такое решение приняла комиссия по вопросам помилования, которой передали ходатайства осужденных. Пенсионерку посадили в 2019 году за коммерческий подкуп в одной из компаний.
Всего пожилая женщина должна пробыть в тюрьме шесть лет и заплатить штраф. Он составляет десятикратный размер от суммы подкупа.
Комиссия рекомендовала ее выпустить на свободу по нескольким причинам, в том числе из-за возраста и состояния здоровья. Это ее первая судимость, она во всем призналась и раскаялась.
В колонии женщина устроилась на работу и получила новую профессию. У нее нет взысканий и она погашает штраф.
Губернатору региона рекомендовали помиловать пенсионерку, после чего материалы направят президенту страны.